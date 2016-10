MS&C Studie: Mobilfunkanbieter fürchten Auswirkungen der eSIM

Mücke, Sturm & Company (MS&C) zeigt in einer groß angelegten Studie die Auswirkungen der Einführung der eSIM auf alle betroffenen Stakeholder.

Die Expertise zahlreicher, internationaler Experten der Telekommunikationsbranche wurde für die Studie herangezogen.

München, 28.09.2016 - Die Einführung der embedded SIM (eSIM) auf dem Konsumentenmarkt rückt immer näher. Die neueste Experten-Studie der Managementberatung Mücke, Sturm & Company zeigt eindrucksvoll, dass alle Betroffenen von der neuen Technologie profitieren werden und es dennoch einen großen Verlierer geben wird: die Mobilfunkanbieter. Die Teilnehmer der eSIM Studie befürchten mehr Wettbewerb, geringere Kundenloyalität und den Verlust ihrer bisherigen Kundenbeziehungen.

Die Telekommunikationsbranche steht vor dem größten Umbruch seit der UMTS-Lizenzvergabe Anfang der 2000er Jahre. Mit der Einführung der eSIM auf dem Konsumentenmarkt ändern sich nicht nur Logistik und SIM-Aktivierung, sondern auch die dahinter stehenden Geschäftsmodelle aller Telekommunikationsstakeholder: die eSIM ist bereits von Beginn an fest in die Geräte eingebaut und programmierbar. Anders als ihre bekannten Vorgänger (z.B. Micro und Nano SIM) bindet sie den Kunden nicht fest an einen Mobilfunkanbieter - dies ist einer der gravierendsten Gründe, weshalb Experten in der internationalen MS&C-Studie die Mobilfunkanbieter als große Verlierer der neuen Technologie einstufen.

MS&C befragte über 30 Experten der Telekommunikationsbranche aus 20 Ländern

Interviews mit 33 eSIM-Experten aus 20 Ländern bilden die Grundlage für die neue eSIM Studie, in der MS&C das eSIM Zeitalter tiefgehend analysiert hat. Hierbei wurden die Auswirkungen der kommenden eSIM-Einführung für alle Interessenvertreter der Telekommunikationsindustrie im Detail diskutiert. Als zentraler Konsens wurden neben vielen Vorteilen etliche Herausforderungen, insbesondere auf Seiten der Mobilfunkanbieter, herausgearbeitet. Über 90% der befragten Experten waren sich dahingehend einig, dass Mobilfunkanbieter ihr Geschäftsmodell dringend anpassen müssen, um im stark digitalisierten Wettbewerb bestehen zu können.

„Das Thema eSIM hat noch nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient“, sagt Axel Meiling, Associate Partner und eSIM Experte bei MS&C. „eSIM schreibt völlig neue Spielregeln vor. Gerade Mobilfunkanbieter müssen im Bereich digitales Kundenmanagement nachbessern.“ Auch die Studienteilnehmer sehen in einer 100% digitalen Kundenbeziehung viel Potential. Ein bequemerer Umgang mit einer Vielzahl von vernetzten Geräten ist der von den Experten in der Studie meistgenannte Kundenwunsch.

Auch Rollenverschiebungen in der Telekommunikationsbranche wurden vielfach diskutiert. Als Gewinner der eSIM-Einführung sieht die Mehrheit der Befragten die internationalen Gerätehersteller. Diese können ihr Geschäftsfeld ausweiten und Mobilfunkanbietern den direkten Kundenkontakt abnehmen und auf diese Weise eine völlig neue Rolle im Markt einnehmen.

Weitere zentrale Erkenntnisse der MS&C eSIM-Studie:

- 65% der Experten die bei Mobilfunkanbietern arbeiten, erwarten als Folge der eSIM-Einführung einen Rückgang der Kundenloyalität; bei Experten anderer Industrien und Branchen erwarten dies 33%.

- 95% der Befragten sagen voraus, dass durch die eSIM der Wettbewerb verschärft wird. Als Gründe hierfür werden unter anderem neue Wettbewerber und verringerte Wechselbarrieren genannt.

- Mehr als die Hälfte der Experten (54%) rechnet damit, dass die eSIM noch vor 2022 eine Marktsättigung von 50% erreicht. Erste eSIM-Geräte werden bereits 2017 erwartet.

