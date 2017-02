MacNulis führt PDF-Designvorlagen mit jeder Art von digitaler Geschäftspost mit nur einem Klick zusammen

Berlin, 17.02.2017: Für Mac User gibt es ab sofort eine Antwort auf die Frage, ob der einfache Übertrag des Firmenbriefpapierdesigns auf ein beliebiges, digitales Dokument ohne Umweg möglich ist.

MacNulis überwindet die bestehende Inkompatibilität von Bürosoftware und PDF-Inhalten mit einem Klick. Damit macht MacNulis, erstmalig für alle Mac User, aus einer PDF-Firmenbriefpapierdesignvorlage eines Grafikers digitales Briefpapier 4.0. MacNulis funktioniert aus jedem Büroanwenderprogramm heraus. Einzige Bedingung, die Funktion „Drucken“ muss vorhanden sein, weil hier MacNulis automatisch eingerichtet wird.

Die Verlagerung der Geschäftspost vom Briefversand zur digitalen Übermittlung via E-Mail ist unaufhaltsam. Dennoch sinkt weder der Verbrauch von Firmenbriefpapier noch ist es wirklich möglich, ohne drucken und scannen, digitale Inhalte direkt mit dem vorgegebenen CI/CD Briefpapierlayout zu verbinden. Ursache hierfür ist die unsichtbare Schranke, die zwischen einer PDF und den üblichen Bürosoftwareprogrammen existiert. Diese Schranke verhindert, dass digitale Dokumente aus MSOffice, iWorks, OpenOffice etc. sich direkt mit der PDF-Designvorlagen zusammenführen lassen. Im Ergebnis führte dies in den Unternehmen zu einem umständlichen, zeit- und kostenintensiven Mehraufwand im Büroalltag. Entweder wird über den Umweg „drucken und scannen“ gearbeitet, welches Firmenbriefpapier unnötig verbraucht, oder die Mitarbeiter stellen sich immer wieder neue, eigene und teils nicht 100 Prozent CI-konforme Vorlagen zusammen.

MacNulis ändert das. Nie wieder muss Geschäftspost für den E-Mail-Versand auf Firmenbriefpapier ausgedruckt und eingescannt werden, um zu 100% im eigenen Corporate Design versendet zu werden. Auch gehört dank MacNulis das individuelle Erstellen von verschiedenen Vorlagen der Vergangenheit an. MacNulis ist so programmiert, dass es die Inkompatibilität von Bürosoftware mit PDF Dateien überwindet. Hierzu nimmt

MacNulis das Firmenbriefpapierdesign entsprechend der PDF-Vorlage in sich auf, verbindet es mit dem Dokumenteninhalt und speichert alles zusammen als versandfertige PDF.

Die Einrichtung und Anwendung von MacNulis ist ohne spezielle IT-Kenntnisse möglich. In drei Schritten ist das eigene Briefpapier eins zu eins in MacNulis hinterlegt. Der Anwender erstellt wie gewohnt auf einer neutralen Vorlage seine Inhalte. Dabei ist es völlig egal, ob ein Angebot oder Vertrag in einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben wird oder eine Preisliste oder Rechnung in einem Kalkulationsprogramm. Unterschiedliche Vorlagen für Angebote, Rechnungen, Verträge, Produktbeschreibungen oder Präsentationen werden unnötig. MacNulis überträgt das Design ohne Qualitätsverlust und im Original, exakt wie von der PDF vorgegeben.

Weitere Informationen sowie eine kostenlose Testversion sind auf der www.macnulis.de zu erhalten.

MacNulis ist eine Software der jemix GmbH, ein auf Apple-Lösungen spezialisiertes IT Systemhaus mit Büros in Hamburg und Berlin.