MacXDVD kündigt große Neuerung in MacX MediaTrans V3.0 mit voller Unterstützung für iOS 10 iPhone 7

CHENGDU, CHINA - MacXDVD kündigte die neue Version von MacX MediaTrans (V3.0), um sie den umfassendsten Datentransfer für iOS 10 zu machen.

Dieses wichtige Update führt eine ganze Reihe von brandneuen und bahnbrechenden Funktionen ein, was die führende Lösung für iPhone Medienübertragung zum Übertragen & Erstellen der iPhone Klingeltöne und One-Klick-Management für iBook, Sprachmemos, iTunes U, Podcast und mehr erweitert.

Sofort nach der Ankunft von iOS 10 kündigte MacXDVD Software, ein anerkannter und führender Anbieter der Multimedialösungen, ein wichtiges Upgrade in MacX MediaTrans V3. 0. MacX MediTrans Nutzer haben bereits die einfachste Lösung zur iPhone Datenübertragung. Und jetzt fügt MacXDVD noch Unterstützung für fünf weitere Inhalte hinzu: iPhone Klingelton, iBook, Sprachmemos, iTunes U, Podcast. Mit dem Upgrade V3. 0 ermöglicht der branchenführende iPhone Manager Benutzern von iOS 10 oder früheren Versionen, Daten mit maximaler Freiheit zu verwalten & übertragen.

MacX MediaTrans V3. 0 ist voll kompatibel mit iPhone 7/Plus und iOS 10 und wird ständig aktualisiert. Benutzer aller iGeräte können Klingeltöne erstellen und bearbeiten, Bücher, Sprachmemos, Musik, Videos, Fotos und mehr mit nur einem Klick sichern & übertragen mit der neuesten Version: https://www.macxdvd.com/mediatrans/index-de.htm

"Mit der verbesserten Kontinuität in iOS 10 und Sierra legt Apple weiterhin den Schwerpunkt auf die Interaktion zwischen iOS-Geräten und Mac-Computern. Während es ermöglicht, Texte, Bilder oder Videos zu übertragen und Dateien in iCloud hochzuladen, möchten wir diese Funktionalität noch weiter ausbauen", sagte Jack Han, CEO von MacXDVD. "In MacX MediaTrans V3. 0 haben wir branchenführende iPhone Klingelton Management und massive Unterstützung für eine Reihe von neuen Inhalten hinzugefügt."

Was ist neu in MacX MediaTrans v3.0?

Hallo! Der weltweit fortschrittliche iPhone Klingelton Maker

Der neue iPhone Klingelton Maker wird Lieder vom iPhone oder Computer als iPhone Klingelton mit einem Klick synchronisieren: iPhone Klingeltöne schneiden & erstellen; Musik in iPhone Klingelton-Dateien automatisch konvertieren.

Musik auf iPhone iPad mit nur einem Klick verwalten

Der Musik Manager überträgt jegliche Lieder auf iPhone, iPad und iPod und konvertiert Musik in Apple unterstützte Audioformate wie MP3 und AAC automatisch.

Gesamte Audio-Management für iPhone iPad

Funktionen erstrecken sich jetzt darauf, iPhone Klingelton, Sprachmemos, iTunes U, Podcast zu importieren, exportieren, entfernen und diese Stimmen automatisch zu konvertieren. Das macht MacX MediaTrans V3. 0 eine gesamte Lösung zur Verwaltung des Audios auf iGeräte.

Volle Kontrolle über iPhone/iPad Bücher

MacX MediaTrans V3.0 macht es einfach, iBook Bibliothek angeordnet zu bleiben: Bücher in Epub, PDF und Hörbuch direkt hinzufügen oder löschen; Bücher auf Computer exportieren und Epub in PDF, Html und TXT in einem Klick automatisch konvertieren.

Andere Highlights in MacX MediaTrans V3.0

1. Völlig neues Design.

2. Feedbacksystem hinzugefügt.

"MacXDVD aktualisiert das Programm ständig mit dem Schritt von iOS 10 Update, um Benutzern die rechtzeitigen Lösungen zu bieten. Um dies zu erreichen, haben wir hunderte von Tests gegen die Beta-Versionen durchgeführt," fuhr Jack fort. "Mit MacX MediaTrans V3. 0, glauben wir, dass wir die weltweit schnellste und umfassendste Lösung für Datenübertragung haben, um das Erlebnis auf iOS 10 oder früher noch besser zu machen."

Preis und Verfügbarkeit

MacX MediaTrans unterstützt iPhone 7/Plus/6s/SE/6/5s, iPad Pro/Air 2/Mini 4, iPod Touch und frühere Modelle. Die Vollversion beträgt €35,95 für eine 1 Jahreslizenz und verschiedene flexible Lizenzoptionen stehen mit großen Preisnachlässen zur Verfügung. Zur Feier der Ankunft von iOS 10 verschenkt MacXDVD jetzt diesen führenden iPhone Manager. Alle iOS-Nutzer erhalten eine kostenlose Kopie vor dem 30. September bei MacX MediaTrans Giveaway-Seite. http://www.macxdvd.com/giveaway/mediatrans-giveaway-de.htm