Magazin ERFOLG startet in Deutschland

Verleger Julien Backhaus hat mit dem Backhaus Verlag nach Jahren wieder ein neues Magazin auf den Markt gebracht.

Das neue ERFOLG Magazin ist so gar nicht konventionell. Trotzdem glaubt man damit den Zeitgeist zu treffen. „Wir versuchen immer, spannende Produkte zu bauen. Zuletzt sind uns mit dem Sachwert Magazin und dem Sender Wirtschaft TV große Erfolge gelungen. Aber wir bringen keine Ladenhüter raus, daher hat es fünf Jahre gedauert, bis ERFOLG endlich raus kam“, sagt Verleger Julien Backhaus.

Im ERFOLG Magazin geht es weniger um Wirtschaft, als vielmehr um die ganze Welt des Erfolgs: Beruf, Kommunikation, Stories, Interviews, Fähigkeiten, Beziehungen, Vermögen, Leben. Viele Themen, die eine breite Zielgruppe ansprechen sollen.

Backhaus freut sich: „Die ersten Kommentare und Kritiken, die wir vernommen haben, sind großartig. Wir hätten auch nicht mit so vielen Bestellungen von Jahresabonnements gerechnet. Die Themenauswahl und die Persönlichkeiten, die wir im Heft haben, haben offenbar alle überzeugt. Muss auch, wir haben gut sechs Monate am Pilotheft gearbeitet.“ Stories und Interviews mit Persönlichkeiten wie Richard Branson, Arnold Schwarzenegger, Dirk Nowitzki, Oliver Kahn, Eckart von Hirschhausen, Jürgen von der Lippe, Carsten Maschmeyer, Sky du Mont und vielen mehr machen das erste Heft zu einer spannenden Reise in die Welt des Erfolgs.

Verleger Julien Backhaus und der neue Titel ERFOLG Magazin

[Großes Bild anzeigen]

Und Backhaus verspricht, dass auch die nächsten Hefte Kracher werden.



---

Das Magazin ist zunächst an allen Bahnhöfen und Flughäfen erhältlich. Außerdem ist es in allen gängigen Onlinestores wie dem ikiosk von Axel Springer als ePaper verfügbar. Durch die Kooperation mit Lufthansa können Fluggäste das Magazin als ePaper bei allen Airlines (Lufthansa, Eurowings, Austrian) im eJournals System abrufen.