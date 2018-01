Magic Software ernennt Markus Hirsch zum Regional Business Development Director Central Europe

Ismaning, 16. Januar 2018 – Magic Software Enterprises Ltd., ein globaler Anbieter von End-to-End-Lösungen für Integration und Anwendungsentwicklung, gibt heute die Ernennung von Markus Hirsch zum Regional Business Developement Director Central Europe bekannt.

In der neu geschaffenen Rolle wird Markus Hirsch in der Vertriebsregion Central Europe (Deutschland, Österreich und Schweiz) den Aufbau einer Partnerlandschaft im Integrationsumfeld vorantreiben. Zu seinen Kernaufgaben gehören die Gewinnung neuer Partner wie Independent Software Vendors, OEM-Partner, Systemintegratoren, VAD-Distributoren, VAD-Reseller und Consultingunternehmen ebenso wie die Einführung des kürzlich gelaunchten Magic Integration Partner Programms. In seiner Funktion berichtet er an Stephan Romeder, Vice President Global Business Development bei Magic Software.

Markus Hirsch freut sich auf seine neue Aufgabe: „Mit Blick auf Big Data, IoT und Industrie 4.0 stehen praktisch alle Unternehmen vor der großen Herausforderung, immer komplexere Geschäftsprozesse mit integrierten IT-Lösungen abzubilden. Genau dafür hat Magic Software die passenden Lösungen parat. Bei der Integration spielen Partner eine entscheidende Rolle, da sie mit uns gemeinsam standardisierte Lösungen für Kunden und deren Herausforderungen bereitstellen können.“

Markus Hirsch bei Magic Software (Bildnachweis: Markus Hirsch)

[Großes Bild anzeigen]

Vor seinem Start bei Magic Software agierte der sportbegeisterte Münchner drei Jahre als Channel Account Director bei LivePerson, einem Technologieanbieter für Online Messaging, Marketing und Analysen. Davor baute er bei der e-spirit AG, einem Lösungsanbieter für Content Management Systeme, als Director Alliances & Channel Sales ein Netzwerk von Technologie-, Integrations-, Hosting- und Consulting Partnern auf. Auf weiteren Stationen, darunter TIBCO Spotfire, BEA Systems, Mercury Interactive, Candle GmbH und Nemetschek AG konnte er sich umfangreiches Know-how in den Bereichen System Engineering, Pre-Sales, Partner- und Direktvertrieb aneignen.

"Die Schaffung der neuen Position unterstreicht unseren Partnerfokus und die strategische Ausrichtung auf einen wachsenden Anwendungsintegrations-, und Middleware Software Markt“, erklärt Stephan Romeder, Vice President Global Business Development bei Magic Software, und fährt fort: „Mit seinen langjährigen Erfahrungen im Partner Business und seinen fundierten Kenntnissen des Middleware- und Integrationsmarktes wird Markus entscheidend den Aufbau unserer Partnerlandschaft in Central Europe mitgestalten.“