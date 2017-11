Magic Software stellt neue iPaaS-Lösung für Cloud-Integrationen vor

Magic xpc, die neue Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS) ermöglicht die Nutzung der Cloud für eine schnelle, codefreie Integration und erweitert das Integrationsangebot des Unternehmens

Ismaning, 13. November 2017 - Magic Software Enterprises Ltd (NASDAQ und TASE: MGIC), ein globaler Lösungsanbieter von End-to-End-Integration, Anwendungsentwicklung und IT-Beratungsdienstleistungen, kündigt heute die Erweiterung seines Integrationsangebots mit der Einführung von Magic xpc an. Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS) ermöglicht es Kunden, die Digitale Transformation auf Grundlage einer hybriden Infrastruktur (Cloud, On Premise oder in Kombination) entscheidend voranzutreiben.

Magic xpc komplimentiert das Flaggschiff des Unternehmens, die Magic xpi Integrationsplattform. Die cloud-basierte Lösung ist ideal für Unternehmen, die eine stabile Integration ihrer Anwendungen innerhalb einer hybriden Infrastruktur benötigen. Magic xpc basiert auf vorgefertigten Integrationskomponenten für gängige Geschäftsanwendungen, Datenbanken, Protokolle sowie Tools für die Erstellung kundenspezifischer Integrationen. Die API-gesteuerte, hochproduktive Umgebung von Magic xpc verbindet Geschäftsanwendungen, Datenquellen und neue Endpunkte - bis zu 85% schneller. Sie verbessert die digitale Kundenbindung und sorgt für einen nahtlosen Datenaustausch über den gesamten Lebenszyklus der Anwendungen hinweg.

Immer mehr Unternehmen ziehen es vor, ihre Anwendungen über iPaaS zu integrieren. Gartner schätzt, dass der iPaaS-Marktumsatz von 694,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 auf 3,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 steigen wird*.

Zu den Kerneigenschaften von Magic xpc gehören:

Implementierung und Codefreiheit: Im Einklang mit den anderen codefreien Plattformen des Lösungsanbieters ist Magic xpc ein ergänzendes, cloud-basiertes Integrationswerkzeug. Es verfügt über eine browser-basierte Oberfläche zur visuellen Gestaltung von Integrationsabläufen und einen grafischen Datentransformations-Designer, der von IT-Profis, Business-Analysten und Integrationsspezialisten genutzt werden kann.

Microservices-basiert: Die iPaaS-Plattform von Magic wurde auf Basis der node.js- und Docker-Technologie entwickelt. Sie eignet sich ideal für die Ausführung, Skalierung und Wartung von Integrationsprozessen in der Cloud. Sie schließt auch IoT-, Mobile- und Chatbots-bezogene Integrationsprojekte mit ein.

Robuste Überwachungs- und Alarmfunktionen: Magic xpc Benutzer können ihre Integrationsabläufe in Echtzeit überwachen. Warnmeldungen und Hinweise lassen sich über eine einzige Benutzeroberfläche erstellen und verwalten.

Multi-Cloud: Magic xpc wurde auf Basis von Open-Source-Komponenten ohne Cloud-Anbieter-Lock-in entwickelt. Die Lösung läuft auf allen Cloud-Infrastrukturen wie zum Beispiel Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud.

Yuval Lavi, Vice President of Technology & Innovation bei Magic Software, freut sich: “Unser erweitertes Angebot bietet Kunden und Partnern eine 100% native Cloud-Lösung mit vordefinierten Konnektoren, einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche und einer offenen, flexiblen und skalierbaren Architektur. Das subskriptions-basierte, flexible Preismodell von Magic xpc ermöglicht es Unternehmen, Integrationsverwaltungsfunktionen direkt in ihre Produkte einzubetten - und zwar mit einem kostengünstigen und risikoarmen Einstiegspunkt." Er fährt fort: "Wir werden unseren bestehenden und neuen Kunden auch weiterhin fortschrittliche IT-Technologien mit starken Verschlüsselungs- und Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Sie können die Technologie dafür nutzen, um ihre Integrationen sicher überall dort auszuführen, wo sie möchten.

*Gartner, Inc., Market Snapshot: Integration Platform as a Service, Worldwide, 2016, Bindi Bhullar et al, October 11, 2017



