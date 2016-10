Maklerkompetenz in Castrop-Rauxel

Frankfurt am Main/Castrop-Rauxel, 26. Oktober 2016. Soeben eröffnete Berthold Lammeck in der Altstadt von Castrop-Rauxel in der Straße Am Markt 7 seinen VON POLL IMMOBILIEN-Shop.

Von dort aus wird er neben der Stadt Castrop-Rauxel auch die umliegende Region inklusive der Städte Herne, Datteln, Waltrop und Oer-Erkenschwick betreuen. Als geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®) schätzt er auch gern kostenfrei den aktuellen Marktpreis ein. Lammeck stammt aus der Region, hat einen langjährigen kaufmännischen Hintergrund und ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Immobilienbranche tätig. Seinen lokalen Markt kennt er daher bestens. Konzentrieren wird er sich auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in den guten und sehr guten Lagen. Der erfahrene Immobilienmakler erwartet in seinem Umfeld in den nächsten Jahren eine stabile Nachfrage bei nur leicht steigenden Preisen. „Die Region ist durch eine mittelständische Wirtschaftsstruktur geprägt“, führt er aus. „Die sehr gute Anbindung an die Großregion Ruhrgebiet über das dichte Autobahnnetz sowie über den Rhein-Herne-Kanal auch an das bundesweite Wasserstraßennetz macht den Standort für Unternehmen attraktiv. Sehenswürdigkeiten, dazu gehören auch Industriedenkmäler aus der Zeit des Bergbaus, locken Besucher an. Außerdem haben sich in den letzten Jahrzenten viele Naherholungsgebiete und Landschaftsparks entwickelt, ein wichtiger Faktor für zuziehende und eingesessene Bewohner.“ Berthold E. Lammeck, VON POLL IMMOBILIEN Castrop-Rauxel

[Großes Bild anzeigen] Vom Anschluss an das traditionsbewusste Maklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN mit seinem großen Netzwerk verspricht Lammeck sich viel: „Die Zugehörigkeit zu dieser starken Marke mit seinem Netzwerk von über 250 Shops in Deutschland und Europa bietet große Vorteile für meine Kunden.“ Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Castrop-Rauxel: Berthold Lammeck

Geschäftsstelleninhaber

Am Markt 7

D-44575 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 (0)2305-443 20 80

Mobil: +49 (0)171-223 53 38

E-Mail:

www.von-poll.com/castrop-rauxel

Bilddateien:

26.10.2016 10:37

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_828614

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben