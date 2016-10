Manager Akademie: Innovatives neu gegründetes Unternehmen für Management Seminare

Die MAZ Manager Akademie ist ein innovatives neu gegründetes Unternehmen für Coachings, Trainings und Weiterbildungen im Management Bereich ( http://www.manager-akademie.net/seminare ).Die Seminare zeichnen sich insbesondere durch einen hohen Praxisbezug und Anwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus. Die Akademie und Ihre Mitarbeiter bieten den Teilnehmern einen exzellenten Service von der Beratung, Unterstützung während des Seminars, bis zur Klärung von Fragen auch nach der Seminarteilnahme.Alle Seminare können als offene und auch als Inhouse- oder Firmenschulung gebucht werden. Großkunden bietet die Manager Akademie spezielle Rahmenverträge, mit denen nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch die Flexibilität der Seminarteilnahme von Mitarbeitern einhergeht.Die Dozenten der Manager Akademie weisen eine langjährige Praxis- und Schulungserfahrung auf. Sie haben ein hohes Maß an Empathie und Sachkompetenz und sind begeistert und überzeugt von dem was Sie tun. Dabei nehmen neben dem Lernerfolg und der Wissensvermittlung auch der Spaß und Austausch mit den Teilnehmern und Dozenten eine wichtige Komponente ein.

Die Manager Akademie (http://www.manager-akademie.net ) hebt sich insbesondere durch folgende Kriterien von der Konkurrenz ab:

- Praxisbezug und hoher Wissenstransfer

- Optimales Preis Leistungsverhältnis

- Schulung in kleinen Gruppen

- Exzellenter Beratungsservice und Nachkundenbetreuung

- Individualtrainings schon ab einem Teilnehmer

- Einbeziehung persönlicher Fragen durch Befragung im Voraus

- Vorsprung durch Wissen – Das vermittelte Wissen in unseren Schulungen können Sie direkt nach der Schulung in Ihrem Unternehmen anwenden und umsetzen.

- Qualifizierung nach Maß – Entscheiden sie sich für die Lehrmethode, welche für Sie am geeignetsten ist: Offene Schulung, Individual Coaching oder Inhouse Schulung.

- Leistungssteigerung in Ihrem Unternehmen durch effiziente, zielgerichtete und im Voraus abgestimmte Seminare schneller erreichen

- An über 10 Standorten aktiv, auch bei Ihnen vor Ort

- Umfassende Themenvielfalt



Besuchen Sie uns unter http://www.manager-akademie.net oder schreiben sie uns eine Mail an .

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.