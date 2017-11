Manager: Die besten sind unersetzbar und voll ausgelastet

Hong Kong 16.11.2017 - Unternehmen des Mittelstandes suchen verstärkt nach Interim Managern für internationale Einsätze.

So lautet das Fazit der Branchenvereinigung IXPA nach dem globalen Partnertreffen in Hong Kong. Dies betrifft im DACH-Raum vor allem Firmen mit Tochtergesellschaften im Ausland. Ganze Produktionsanlagen werden nach China verlegt, die USA sind attraktiv für neue Werke und in Osteuropa entstehen moderne Shared Service Centers. Anders als bei großen Konzernen finden sich im Mittelstand jedoch nur selten interne Mitarbeiter, die für solche Projekte ins Ausland gehen möchten oder gar dazu fähig sind. Die Lösung liegt im Einsatz eines Interim Managers, der vergleichbare Aufgabenstellungen im Ausland bereits erfolgreich gelöst hat, über das notwendige Know-How verfügt und der kurzfristig zur Verfügung steht.Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer von butterflymanager und IXPA-Gründungsmitglied, kennt die Herausforderungen aus fünfzehn Jahren Praxis als Interim Management Provider: „Gerade die Besten sind in der Mannschaft der Muttergesellschaft nicht ersetzbar und ohnehin schon voll ausgelastet.Und kein verantwortungsvoller Geschäftsführer schickt einen unerfahrenen Mitarbeiter für ein wichtiges Projekt ins Ausland. Das wäre ein zu grosses Risiko“, beschreibt Schönfeld die Situation im Mittelstand. Die Auslöser für den Einsatz eines Interim Managers sind vielfältig. Ihnen ist gemeinsam, dass es bei aller notwendigen Internationalisierung in der Muttergesellschaft einfach im vorhandenen Mitarbeiterstamm nur ganz wenige Kollegen gibt, die für mehrere Monate ins Ausland geschickt werden können. Diese sind in ihrer normalen Tätigkeit bereits vollkommen an ihrer Kapazitätsgrenze, was bei einem mehrmonatigen Projekteinsatz im Ausland eine neue Lücke reissen würde. Oder es fehlen Qualifikationen, die für den Auslandseinsatz notwendig sind: Das kann fachliches Know-how sein, oder die sprachlichen Barrieren erschweren die notwendige Kommunikation vor Ort. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: „Wenn es für die Firma etwas komplett Neues und Einmaliges ist, dann braucht der interne Aufbau der erforderlichen Kompetenzen seine Zeit. Allein um schneller zu sein, lohnt sind - begrenzt auf den Anforderungszeitraum – der Zukauf von extern“, so Schönfeld aus der Praxis.

Spezialisierter Provider als zentraler Ansprechpartner

Internationale Einsätze von Interim Managern sind jedoch komplex: Es geht um die rechtssichere Gestaltung unter Berücksichtigung des Arbeits- und Vertragsrechtes, der notwendigen Arbeitserlaubnis sowie Respektierung der lokalen Steuergesetzgebung. Weiterhin sind bei der Auswahl des richtigen Interim Managers Faktoren wie die Beherrschung der Sprache, der Kultur und gesellschaftlichen Konventionen wichtig, damit der entsprechende Experte auch vor Ort erfolgreich sein kann. Um diese Komplexität in den Griff zu bekommen, haben sich Interim Management Provider, wie butterflymanager, aus vier Kontinenten in der IXPA (International Executive Provider Alliance) zusammengeschlossen. Jedes Providerunternehmen ist inhabergeführt, auf das Executive-Segment fokussiert, hat Zugriff auf die besten Interim Manager seines Landes und arbeitet mit qualitätssichernden Prozessen. butterflymanager ist Gründungsmitglied bei IXPA. Die Berater von butterflymanager stehen ihren Kunden in allen Fällen als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung: Wenn es um die Suche nach einem Interim Manager für eine internationale Aufgabe geht und auch, wenn das Projekt läuft. Das schafft Transparenz und gibt Sicherheit.

