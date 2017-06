Mandarin für’s Smartphone mit der neuen App TutorMandarin

Face-to-Face Online-Kurse von zertifizierten Lehrern, kombiniert mit modernster Technik: virtuelles Klassenzimmer, vollständige Kurse, täglich aktuelle interaktive Inhalte und mehr.

TutorMandarin – jetzt auf Google Play und auf der TutorMandarin-Webseite verfügbar.

TutorMandarin hat heute offiziell seine Android-App im Google Play Store veröffentlicht und beschreitet damit neue Wege in chinesischer Sprachbildung. Die App bietet online Einzel- und Gruppenkurse an, gegeben von professionellen Chinesischlehrern in einem revolutionären virtuellen Klassenzimmer, der ein interaktives Whiteboard und Multimedia-Unterricht mit modernen Lehrinhalten verknüpft.

Die TutorMandarin-App beinhaltet durchstrukturierte und in die App integrierte Kurse, deren Format sich an den HSK-Standards und dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen orientiert, eine transparente Vorstellung der professionellen Tutoren sowie eine ständig aktualisierte Sektion mit chinesischen Videos, Artikeln und Lernkarten. Jeder Nutzer macht eine individuelle Lernerfahrung, die mit einer kostenlose Probestunde und einer darauf basierenden Sprachevaluation startet. Der Nutzer wird zudem transparent durch ein Resümee begleitet, das dessen Lernerfolg transparent zusammenfasst. Damit avanciert TutorMandarin zum Komplettanbieter für den modernen Chinesischlerner.

Funktionen:

• Professionelles Face-to-Face Online-Tutoring

• Modernstes virtuelles Klassenzimmer mit interaktivem Whiteboard

• Vollständige und in die App integrierte Kurse, orientiert an den HSK-Standards

• Täglich aktualisierte Chinesisch-Videos, Artikel und Lernkarten

• Individuelle Lernstatistiken, Lehrerkommentare und Auszeichnungen

Ob für Business, Reisen, Bildung, HSK-Testvorbereitung oder tägliche Kommunikation – TutorMandarin besitzt die erfahrenen Tutoren, die innovative Plattform und die Technologie, um Chinesischlerner aller Niveaus optimal und zeitgemäß zu fördern.

TutorMandarin ist jetzt auf Google Play und auf der TutorMandarin-Webseite verfügbar.TutorMandarin ist ein Produkt der Global Travel Assistent Ltd., einem globalen Technologie-Unternehmen mit Sitz in Taipei. Die Global Travel Assistant Ltd. betreibt eine eigene Kommunikationsplattform und bietet ein Netzwerk aus multilingualen Dienstleistungen für die Reise-, Bildungs- und Sprachbranche an – sowohl maßgeschneidert für Kunden- als auch als White Label-Lösung.