Manfred Popp: Mein Abnahmeleitfaden mit Langzeitwirkung für Leute 60 plus wird 10 Jahre alt

„Entweder Blutdrucktabletten – oder 15 kg runter“ sagte damals im Jahr 2005 mein Hausarzt zu mir!

Das bin ich, Manfred Popp, Jahrgang 1941

[Großes Bild anzeigen]

Um keine Blutdrucktabletten mit allen Nebenwirkungen für den Rest meines Lebens einnehmen zu müssen, entschied ich mich damals im Alter von 64 Jahren, auf Anraten meines Arztes, wenigstens 15 kg abzunehmen.Vor dieser Entscheidung hatte ich bei einer Größe von ca. 183 cm ein Gewicht von durchschnittlich 116 kg. Nach zweijähriger Abnahmephase hatte ich 15 kg weniger und als 67-Jähriger, also nach drei Jahren, 20 kg weniger Gewicht.Aktuell zu Beginn des Jahres 2018 bewegt sich mein Gewicht zwischen 96 und 97 kg, ist also im Alter von 77 Jahren nach wie vor rund 20 kg niedriger als zu Beginn!Es ist mir somit gelungen, einen Weg zur Gewichtsreduzierung aufzutun, der sich vor allem durch nachgewiesene Nachhaltigkeit auszeichnet! Mit meinen jetzigen 77 Jahren habe ich noch beinahe gas gleiche Gewicht, das ich nach drei Jahren Abnahmezeit mit 67 Jahren erreicht hatte. Gerade diese Langzeitwirkung meines Abnahmekonzeptes ist für jeden, der abnehmen will, von grundlegender Wichtigkeit!Ich kann mit 77 Jahren rückblickend feststellen, dass sich mein Gesundheitsbild grundlegend gebessert hat. Dieses positive Entwicklungsbild meiner Gesundheit sehe ich eindeutig als Ergebnis meines jahrelang praktizierten Verhaltenskonzeptes! Ich nehme die mir selbst auferlegten neuen Regeln in keinerlei Hinsicht als Einschränkung wahr. Schließlich mache ich eben keine Diät, sondern bewege mich täglich und ernähre mich gesund.Nachdem der Erfolg meines Abnahmeprogrammes nach dreijähriger Abnahmephase gesichert war, wollte ich diesen bekanntmachen.. Deshalb schrieb ich mein erstes Buch mit dem Titel "Der etwas andere Leitfaden zum Abnehmen für Senioren 60 plus“, welches 2008 vom BoD-Verlag veröffentlicht wurde. Es feiert somit 10-jähriges Erscheinungsjubiläum!Das Buch ist beim BoD-Verlag, bei AMAZON und bei anderen Internet-Buchversendern für 22 Euro als Buch oder als E-Book (17 Euro) erhältlich.

Die Webseite zum Buch: https://buch-abnehmen-popp.de