Marston’s erzielt präzisere Kommissionierung und weniger Reklamationen mit ZetesMedea Voice

Brüssel/ Hamburg, 23. November 2016 — Zetes hat seine in SAP integrierte ZetesMedea Voice-Lösung bei Marston’s Plc implementiert.

Das unabhängige Brauerei- und Gaststätteneinzelhandelsunternehmen optimiert mithilfe der Voice-Lösung von Zetes seine vormals papierbasierten Prozesse für die Kommissionierung, Sortierung und Bestandsverwaltung. Bereits zwei Monate nach Abschluss der Implementierung verzeichnete Marston’s eine direkte Verbesserung der Präzision bei der Kommissionierung um fünf Prozent im Vergleich zu den früheren Methoden und einen Rückgang der Reklamationen um 80 Prozent.

Als führendes Brauereiunternehmen Großbritanniens für Fass- und Flaschenbier betreibt Marston’s fünf Brauereien an verschiedenen Standorten im Land, die jeweils verschiedene renommierte Marken brauen. Die Getränke werden an das Vertriebszentrum von Marston’s in Mansfield geliefert und von dort aus an mehr als 2.000 Gaststätten in ganz Großbritannien verteilt. Neben Bieren werden auch Wein- und Spirituosenvorräte aus dem Zolllager von Marston’s an jede Einzelhandelsfiliale gesendet.

Vom Papier zur Voice-Technologie

Vorher verwendete Marston’s Papierzettel für die Kommissionierung von Wein und Spirituosen. Dieser manuelle Prozess war anfällig für Verwechslungen und potenzielle Kommissionierfehler. Seit der Einführung von ZetesMedea Voice werden die Kommissionierer jetzt von natürlich klingenden Sprachbefehlen geführt. Marston’s erwartet eine erhebliche Steigerung der Produktivität und eine maximierte Quote an fehlerfreien Lieferscheinen.

Plus fünf Prozent Präzision bei Kommissionierung und minus 80 Prozent Reklamationen

Marston’s hat ZetesMedea Voice in sein SAP ERP-System integriert. Ausschlaggebend für die Wahl dieser Lösung waren drei Hauptgründe: die einfache Durchführung der SAP-Integration, die hohe Qualität und der „natürliche“ Klang der Sprachprozessortechnologie von Zetes sowie die Möglichkeit der Implementierung der Lösung in die Firewalls von Marston’s für zusätzliche Sicherheit. ZetesMedea Voice ist ein sprecherunabhängiges System, das keine Schulung erfordert. Dadurch spart es Zeit für die Schulung der Bediener und für die Profilkonfiguration. Bisher verzeichnet Marston’s eine Senkung der Reklamationen um 80 Prozent und eine Steigerung der Präzision um fünf Prozent.

„Mit der Implementierung einer sprachgesteuerten Methode begibt sich Marston’s erstmalig in die Welt der innovativen Logistiktechnologie. Dieser Schritt ist unverzichtbar für uns, damit wir unsere Wachstumsrate bei steigendem Absatz fortsetzen können“, erläutert David Nijs, Logistikdirektor bei Marston’s. „Nachdem wir nun das Potenzial der Voice-Technologie für die Verbesserung der Kommissionier-, Einsortier- und Bestandskontrollprozesse kennengelernt haben, sind wir daran interessiert, diese Technologie an weiteren Standorten einzuführen.“