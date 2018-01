The ITALIAN BEE GEES feat. Blue Weaver, Dennis Bryon und Vince Melouney (Originalmusiker der BEE GEES)

Tourneestart!

Die BEE GEES – eine Legende. MASSACHUSETTS – das Bee Gees Musical auf dem besten Weg dahin. Die Hits der drei Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb brachen alle Rekorde. Jetzt sind es wieder drei Brüder - Walter, Davide und Pasquale Egiziano - die sich mit viel Liebe zum Detail und höchstem Respekt vor dem Lebenswerk der BEE GEES verneigen und die Magie ihrer Musik zurück auf die Bühne bringen.

Ihre lange, persönliche Beziehung zur Familie Gibb und ihre unfassbare Authentizität machen die Brüder Egiziano zu weltweit einzigartigen Botschaftern der BEE GEES. Stimmlich und optisch atemberaubend nah am Original überzeugten sie sogar Barry und Robin Gibb, die ihnen begeistert den Titel ITALIAN BEE GEES verliehen.

Die musikalische Sensation perfekt machen BEE GEES Schlagzeuger Dennis Bryon, Original BEE GEES Mitglied Vince Melouney und BEE GEES Keyboarder Blue Weaver. Veranstalter RESET Production ist glücklich und stolz, alle drei für „Massachusetts“ begeistern und somit den Traum vieler BEE GEES Fans erfüllen zu können.

„It`s amazing. Now 35 years later, I´m back on stage with 3 brothers and playing the BEE GEES Songs again!“, so ein sichtlich berührter Blue Weaver im Show-Trailer.Freuen Sie sich auf unvergessliche Gänsehautmomente in einem weltweit einzigartig authentischen Tribute-Musical über die wichtigsten Stationen aus dem Lebenswerk der „erfolgreichsten Familienband aller Zeiten“ (Guinnessbuch der Rekorde).Die brillante Live-Band, Schauspieler und die temperamentvolle Dance-Crew machen MASSACHUSETTS zu einem Erlebnis für Auge und Ohr.

Tickets erhältlich in allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365/5481830 und www.beegeesmusical.com

VIP-Arrangements

In jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur

Verfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).

Diese beinhalten:

Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.

Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.

Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de, Tel. 0365 - 54 81 83-0

Ermäßigungen

Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je Ticket

Gruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je Ticket



Termine:*

Baden-Württemberg

07.03.2018 Villingen-Schwenningen Neue Tonhalle

27.04.2018 Fellbach Schwabenhalle

28.04.2018 Karlsruhe Konzerthaus

29.04.2018 Schwäbisch-Gmünd Congress-Centrum Stadtgarten

Bayern

26.01.2018 Hof Freiheitshalle

04.03.2018 Bad Neustadt Stadthalle

25.04.2018 Aschaffenburg Stadthalle am Schloss

30.04.2018 Füssen Festspielhaus

02.05.2018 Neu-Ulm ratiopharm arena

Berlin

18.03.2018 Berlin Tempodrom

Hessen

25.01.2018 Kassel Stadthalle Kongress Palais

10.03.2018 Rödermark Kulturhalle

26.04.2018 Marburg Erwin-Piscator-Haus

Niedersachsen

15.01.2018 Hannover Theater am Aegi (Zusatztermin)

16.01.2018 Hannover Theater am Aegi

23.02.2018 Stade Stadeum

Nordrhein-Westfalen

17.01.2018 Duisburg Theater am Marientor

18.01.2018 Bielefeld Stadthalle

19.01.2018 Krefeld Seidenweberhaus

20.01.2018 Siegen Siegerlandhalle

23.01.2018 Bergheim Medio.Rhein.Erft

24.01.2018 Dortmund Westfalenhalle

18.04.2018 Beverungen Stadthalle

19.04.2018 Wuppertal Historische Stadthalle

20.04.2018 Troisdorf Stadthalle

21.04.2018 Alsdorf Stadthalle

22.04.2018 Düren Arena

Rheinland-Pfalz

11.03.2018 Landau i. d. Pfalz Jugendstil-Festhalle

Sachsen

27.01.2018 Zwickau Stadthalle

28.01.2018 Riesa SACHSENarena

02.03.2018 Chemnitz Stadthalle

Sachsen-Anhalt

17.03.2018 Ilsenburg Harzlandhalle

15.04.2018 Dessau-Roßlau Anhaltisches Theater Dessau

Schleswig-Holstein

24.02.2018 Lübeck Musik- und Kongreßhallen

25.02.2018 Brunsbüttel Elbeforum

15.03.2018 Flensburg Deutsches Haus

13.04.2018 Kiel Sparkassen-Arena-Kiel

Thüringen

01.03.2018 Weimar Weimarhalle

03.03.2018 Gotha Kulturhaus



*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten