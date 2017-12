Meditations- und Yogareise in Marokko

Yoga- und Meditationsreise nach Marokko Hora-Touristik, seit 20 Jahren einer der führenden Spezialveranstalter für Marokko-Reisen bietet jetzt auch eine Yoga- und Meditationsreise an.

Mit Dr. Marc Stollreiter und der deutschen Yogalehrerin Anke Paulußen.

Mit 3 Übernachtungen in einer der schönsten Städte Marokkos,

Essaouira am Atlantik und 4 Übernachtungen in einem gepflegten Riad in der Altstadt von Marrakesch unweit vom weltberühmten Gauklerplatz.

Außerdem wird bei der Tour außer dem Besuch des Botanischen Garten Jardin Majorelle in Marrakesch ein Ausflug zum „Anima Garden“ dem Wohnhaus und paradiesischem Garten in den Bergen außerhalb von Marrakesch angeboten.

Flüge nach Marrakesch sind ab allen europäischen Flughäfen möglich und

sind im Preis enthalten.

Es gibt wohl keine Frage, die das Team von Hora-Touristik nicht

beantworten kann. Dieser seit 20 Jahren ausschließlich auf Marokko spezialisierte Veranstalter wird in manchen Reiseführern als Tipp empfohlen.

Yogaleitung:

Anke Paulußen unterrichtet seit 11 Jahren Yoga und Pilates - und das mit voller Begeisterung, die ansteckend ist und die Bewegungsfreude in Dir (wieder-)erweckt. Sie hat ein fundiertes Wissen über den Körper und vermittelt dies mit einer Leichtigkeit, die das Herz berührt. Sie Ist zertifizierte Vinyasa Yoga-Lehrerin, Yin Yoga-Lehrerin und Pilates-Pädagogin nach der Pilates Bodymotion Methode.

Meditationsleitung:

Dr. Marc Stollreiter ist promovierter Psychologe. Er ist Begründer der Connecting Coaching Methode, wurde als vielfacher Buchautor bekannt, unterrichtete 4 Jahre an der Universität Wien und leitet seit 2010 ein eigenes spirituelles Zentrum.