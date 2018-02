Medizin- und Gesundheitsmarkt attraktiver gestalten

Die Vicenna Akademie als Teil des Krankenhaus-Kommunikations-Centrums e.V. (KKC) startet eine neue Seminarreihe zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, des Qualitätsmanagements und der Mitarbeiterkommunikation in Kliniken und Praxen und Dienstleistungsunternehmen.

Wenn Frust in den eigenen Reihen auftritt, stecken oft Audits oder Dokumentationszwänge dahinter. Ärger über erforderliche Verwaltungsprozesse nehmen direkten Einfluss auf die Stimmung im Betrieb. Viele Arbeitsabläufe haben sich im Lauf der Zeit verselbständigt und manchmal werden durch äußere Richtlinien sogar Sinn und Zweck der eigentlichen Aufgabe verkehrt. Klar leidet das Tagesgeschäft darunter – und damit die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Um das betriebliche Qualitätsmanagement wieder zu optimalen Organisationssystemen zu „drehen“, bietet die Vicenna Akademie als Fortbildungsanbieter des Krankenhaus-Kommunikations-Centrums e.V. (KKC) eine neue Seminarreihe zur Auffrischung der Sachkenntnisse und der Mitarbeiterkommunikation an.

Auftaktveranstaltung bildet der ganztägige Workshop „Projektcontrolling bei Unternehmenswachstum“ am 1. März 2018. Das hochmoderne Seminarzentrum Baaske Medical GmbH & Co. KG in 32312 Lübbecke bietet multimedial bestens ausgestattete Räumlichkeiten. Weitere Themenfelder werden Personalführung im Rahmen des Qualitätsmanagements und Konfliktlösungen im Einkaufsmanagement sein. Geschäftsführer, Verwaltungsleiter, Qualitätsmanager werden genauso angesprochen wie Personaler und Führungskräfte im klinischen und Praxisumfeld, die ihre Prozesse übersichtlicher gestalten und ihre Mitarbeiterführung und damit die Produktivität ihrer Abteilung verbessern wollen.

Hilfreich bei der Verbreitung der neuen Erfolgsseminare sind dem KKC die eng kooperierenden Verbände; unter anderem FEMAK, der Bundesverband Pflegemanagement, der DVKC Management und Controlling in der Gesundheitswirtschaft, der Fachverband Biomedizinische Technik (FBMT), der FKT, der Fachverband Röntgentechnik in Deutschland e.V. (FRD), das Heilwesen Netzwerk RM eG sowie der Verband der Küchenleitung (VKK) uvw., deren Mitgliederunternehmen ihre Mitarbeitenden zu Vorteilspreisen anmelden können.