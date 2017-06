Medizinsymposium Konzepte für die Kausaltherapie orthopädischer Patienten mittels Kernspinresonanz-Technologie

Ärztliche Fortbildung in Kirchheim bei München, 15. Juli 2017 Fortbildung ist ein immanenter Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit und ein Nachweis erworbener Kompetenz.

In diesem Zusammenhang hat die MedTec Medizintechnik GmbH eine kompetenzorientierte Fortbildungsreihe ins Leben gerufen, die neben Orthopäden und Unfallchirurgen medizinische Fachkreise umfassend über kausale Therapiekonzepte von degenerativen Erkrankungen und Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates informiert. Themenschwerpunkte sind die von Patienten immer häufiger nachgefragten gelenkerhaltenden Behandlungsmöglichkeiten von Arthrosen, nicht-medikamentöse Schmerz- und Osteoporosebehandlung, Bandscheibenleiden sowie Verletzungen von Muskeln, Bändern und Sehnen.

Medizinsymposium, Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie, 15. Juli 2017, Kirchheim bei München

Das Symposium richtet sich in erster Linie an Orthopäden und Unfallchirurgen. Die wissenschaftliche Fortbildung beleuchtet kausale Therapiekonzepte und präsentiert aktuelle Forschungserkenntnisse. Die Basis der zusätzlichen bzw. ergänzenden Behandlungsmöglichkeiten liegt in der therapeutischen Nutzung der Kernspinresonanz-Technologie.

Abwechslungsreiches Fachprogramm mit Gelegenheit zum intensiven Austausch unter Fachkollegen

Das Symposium steht unter der Leitung von Prof. Dr. med. Christian Melzer, der die kausale Osteoporose-Therapie und effektive Behandlungsmöglichkeiten metabolischer Störungen des subchondralen Knochens vorstellt. Erstmals, in diesem Rahmen, spricht Univ.-Doz. Dr. Werner Kullich vom Ludwig-Boltzmann-Institut, der für seine Vorträge bereits drei österreichische Staatspreise und weitere wissenschaftliche Preise erhalten hat, über nicht-medikamentöse Schmerztherapie. Von besonderem Interesse ist auch der Vortrag von Dr. Margit Christine Egg. Die Laborleiterin und Organisatorin der molekularbiologischen core facility der Universität Innsbruck präsentiert die neuesten Studienergebnisse zur Wirkung der Kernspinresonanz auf die transkriptionellen Regulationsmechanismen der zirkadianen Uhr sowie auf die zelluläre Metabolismusrate. Alle Fachbeiträge präsentieren Behandlungserfolge und Studienergebnisse zur therapeutisch genutzten MBST Kernspinresonanz-Technologie. Detaillierte informationen sind auf http://www.mbst-events.de hinterlegt.

Fortbildungspunkte der Bayerischen Landesärztekammer

Von der Bayerischen Landesärztekammer wurde die Fortbildungsveranstaltung mit 6 Punkten anerkannt.

Organisatorisches und Anmeldung

Die Tagung wird am Samstag, dem 15. Juli 2017, ganztägig stattfinden. Tagungslocation ist das Räter Park Hotel in Kirchheim bei München, nur 20 Autominuten von der Innenstadt Münchens entfernt. Weitere Informationen finden Sie im Programm wie auch unter http://www.mbst-events.de .