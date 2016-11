Mehr Geschenke für Schweizer zu Weihnachten in diesem Jahr?

Clever Shoppen in deutschen Shops und sparen Das klingt gut: Schweizer können sich mehr Geschenke zu Weihnachten leisten, wenn Sie nur geschickt einkaufen gehen.

Eine Möglichkeit, beim Shoppen Geld zu sparen, ist, in Online-Shops in Deutschland einzukaufen. Zum Einen sind die Preise im Nachbarland wesentlich günstiger. Zum Anderen ist Online-Shopping natürlich eine bequeme Möglichkeit, wenn man viel zu kaufen hat.

Mal schnell über die Grenze nach Konstanz fahren und im Lago Weihnachtsgeschenke kaufen war gestern. Immer weniger Schweizer möchten sich diesen Stress antun. Denn Fakt sind lange Staus in der Innenstadt, warten am Parkhaus und überfüllte Geschäfte. Da ist es sinnvoller, online zu kaufen. Schließlich haben die Shops zu jeder Zeit offen.

Leider können die Waren aus Deutschland meistens nicht kostengünstig in die Schweiz geliefert werden. Da heißt es also, doch noch über die Grenze fahren? Stau? Stress? JAIN! Über die Grenze fahren, um die bestellten Waren abzuholen, ist sicherlich die beste Lösung. Denn der Anbieter Deutsche-Lieferadresse bietet einen günstigen Service an. So können schweizer Online-Kunden Ihre Bestellungen an deutsche Lageradressen schicken lassen. Abholen: Ja! Stau und Stress: Nein! Denn abgeholt werden kann jederzeit zu den normalen Öffnungszeit. Auch ist es nicht nötig, in die Innenstadt zu fahren. Die deutschen Lageradressen erreicht man sehr gut. Ausprobieren – gerade in der Vorweihnachtszeit – lohnt sich. Mehr Informationen zum Service für Schweizer finden Kunden unter http://deutsche-lieferadresse.com/.

Reinschauen lohnt sich. Denn diese Art von Versand spart wirklich Geld, dass Kunden für mehr Weihnachtsgeschenke ausgeben können.