Mehr Mobilität für die Mobilität

Das Pendlerportal MiFaZ.de erscheint noch dieses Jahr vollständig überarbeitet in neuem Design, mit verbesserter Struktur, ganz neuen Features und natürlich mit modernster Technik



Bei MiFaZ.de gilt schon lange das Prinzip „mobile first“. Denn um Mobilität geht es bei dem Pendlerportal, das Fahrer und Mitfahrer zusammen bringt. Was sich bisher vor allem auf den Inhalt bezog, gilt ab dem großen Relaunch auch für die Darstellung der Website. Die neue Version wird im responsive webdesign gestaltet, d.h. Sie passt sich dem jeweiligen Display des Endgeräts an. Egal ob am Monitor, auf dem Laptop, am Tablet oder dem Smartphone – Fahrer und Mitfahrer können in Zukunft noch schneller und einfacher Inserate erstellen oder durchsuchen.



Doch nicht nur technisch wird die Seite überarbeitet – sie bekommt auch gleich eine neue Struktur und ein neues Design. Im Dezember wird die neue Hauptseite online gehen. Auch die speziellen regionalen und lokalen MiFaZ-Portale werden technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Sie bleiben aber optisch zunächst unverändert. Erst nach und nach werden sie dann, selbstverständlich in Absprache mit dem jeweiligen Anbieter und individuell an dessen Wünsche angepasst, an die neue Struktur angeglichen. Da die MiFaZ ein White Label Produkt ist, bleiben die individuellen Layouts erhalten, werden aber im Zuge der Umstellung - mit dem Einverständnis der Kunden - modernisiert.



Was sich also nicht ändert, ist das Geschäftsmodell. Auch in Zukunft finanziert sich das Projekt über die Landkreise, Gemeinden, Städte und Unternehmen, die den Nutzern in ihrem Einzugsgebiet die Vorteile einer eigenen regionalen MiFaZ bieten und für die Kosten der Erstellung und Pflege der Website, sowie den Nutzer-Support durch das MiFaZ-Team aufkommen.



Für die Nutzer bleibt MiFaZ kostenfrei. Auch die einzigartige Kombination aus Pendlerportal für feste Fahrgemeinschaften und einzelne Mitfahrgelegenheiten bleibt erhalten, ebenso die automatische, wiederholte Suche nach übereinstimmenden Inseraten anderer Nutzer mit den eigenen Einträgen. Und schließlich die flexible Möglichkeit, immer sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer zu suchen und zu bieten und die schnelle Wahl von Start- und Zielpunkt durch einen Klick in die Karte.



MiFaZ bleibt einzigartig und besonders.

MiFaZ wird noch einfacher, schneller, flexibler und mobiler.