Mehr Sicherheit durch deutsche Datenräume

Datenräume, in der Fachsprache auch Virtual Data Rooms (VDR) genannt, werden zunehmend zum Austausch bei Risikoprüfungen bei Unternehmens- & Immobilienverkäufe genutzt.

Potentielle Interessenten werden in einem abgesicherten digitalen Raum die entsprechenden Dokumente zur Einsicht abgelegt. Diese sind gegen Kopieren und mit digitalen Wasserzeichen geschützt. Alle Vorgänge der Interessenten werden zudem zeitlich protokolliert.

Datenräume – Made in Germany

Das in Trier & Mainz ansässige Internet-Systemhaus „rdts AG“ hat mit seinem Produkt dataroomX eine neue Ära eingeläutet. Nach dem Fall Snowden und diverser Skandale um das Überwachen und Aushorchen von Daten setzen Merger & Akquisitions (M&A) und Juristen zunehmend auf Datenräume in Deutschland. Bevorzugt werden zunehmen deutsche Softwareanbieter. Der deutsche Markt, von Anbietern aus dem angelsächsischen Bereich bislang geprägt, erhält nun Konkurrenz aus Deutschland.

Sicherheit steht an oberster Stelle

Das hohe Sicherheitsniveau für dataroomX-Datenräume kommt nicht von ungefähr. Das Internet-Systemhaus zählt zu den deutschen Internet-Pionieren. 1995 als Studenten-Startup gegründet, betreut die Aktiengesellschaft namhafte Kunden aus Industrie, dem Bankensektor und der öffentlichen Hand. Die Sicherheit der Daten spielt also eine große Rolle. Und als ein Beratungsunternehmen die oft intransparenten und zu hohen Preise des Wettbewerbs anprangert, ist die Produktidee geboren: Die Nachteile des Wettbewerbs sollen die Vorteile der neuen Datenraum-Cloud sein: Völlige Preistransparenz zum Festpreis mit einem Höchstmaß an deutscher Sicherheit!

Digitales Wasserzeichen

Das zum Schutz der Unterlagen angebotene digitale Wasserzeichen ist nur eines von mehreren Sicherheitsstufen der dataroomX-Datenräume (https://www.dataroomx.de ). Es schützt geheime Informationen vor unbefugten Zugriffen und bietet höchste Sicherheitsstandards. Sämtliche Handlungen der Datenraum-Aktivitäten werden auf das Genaueste protokolliert. Intensive Zugangskontrollen, ein sicheres Rechenzentrum mit TÜV-Zertifizierung sowie höchste Verschlüsselungstechnologien beim Datentransfer überzeugen die Kunden. Auch das Testen gehört zur Produktphilosophie dazu. Derzeit liegt die Abschlussquote bei 80%.

Mit dem Erfolg nicht gerechnet

Die Kunden sind begeistert. dataroomX bietet nach ihrer Meinung die am einfachsten zu bedienenden Datenräume in Deutschland an. Sie haben das Produkt zuvor mit Wettbewerber-Produkten verglichen. Das ergab eine Kundenbefragung im letzten Geschäftsquartal. Der Erfolg lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: Einfache Bedienung, höchste Sicherheit und deutscher Serverstandort! Vor allem die Dokumenten-Sicherheit und der Schutz der Inhalte sehen die Befragten als vorbildlich an.