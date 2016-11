Mehr Umsatz für Hotels: Mit dayuse.com Gästen eine besondere Auszeit bieten

Paris/Bad Soden a.T. (Hasselkus PR – 24. November 2016) – Gerade zu besonderen Gele-genheiten wird die Webseite dayuse.com vermehrt besucht, um mit Freunden oder dem Partner das Besondere zu erleben.

Einmal aus dem Alltag ausbrechen, in der eigenen Stadt ein Hotelzimmer in einem drei bis fünf Sterne Hotel auswählen und einige Zeit tagsüber in eine eigene Welt abtauchen. Zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit oder zum Valentinstag 2017 nutzen viele Buchende die ganz besondere Aufmerksamkeit: ein ruhiges Essen im privaten Hotelzimmer mit dem Partner oder die Suite als exklusive Umkleidekabine mit der Freundin bei einem Shoppingausflug. Hotels mit angeschlossenem Wellness- oder Saunabereich stellen ihren Gästen somit nicht nur eine zusätzliche Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung, sondern genieren auch mehr Umsatz durch diesen neuen Trend der Vermietung über dayuse.com

Viele Gelegenheiten – eine Webseite

Die Vorweihnachtszeit oder der Valentinstag sind dabei nur einige der vielen Gelegenheiten im Jahr an denen Hoteliers die leerstehenden Zimmer tagsüber vermieten können. Dieser neue Trend erobert gerade Europa - das Buchen eines Hotelzimmers während des Tages. Über den Weltmarktführer dayuse.com suchen Tagesgäste vor allem einen privaten Rück-zugsort. Aus der Erfahrung neuer Lebensweisen und einem daraus erwachsenen neuem Bedürfnis von Verbrauchern entstand das innovative Konzept, das perfekt an den modernen Lebensstil und spontanen Konsum angepasst ist. Genutzt wird dayuse.com z.B. für vertrauliche Gespräche in einer ruhigen Umgebung, als Rückzugsort vom Alltag für jedermann oder als Überbrückung für die Zeit zwischen zwei Terminen oder Flügen.

Als Anlaufstelle der Tagesgäste versteht es dayuse.com sich durch die verschiedenen Nut-zungsmöglichkeiten einfach und schnell auf alle Anfragen einzustellen. Ein Tageszimmer ist in wenigen Minuten über die App und auch im Web buchbar. Stadt eingeben, Hotel auswählen, Zeit angeben und buchen. Die Gäste bezahlen das Zimmer direkt im Hotel, die restliche Abwicklung übernimmt das Buchungsportal dayuse.com.

Die Anzahl der Hotelpartner wächst stetig

Bereits über 3.000 Hoteliers weltweit nutzen dayuse.com um den Umsatz und die Zimmer-durschnitts- und Belegungsrate zu erhöhen. Leerstehende Zimmer werden am Tag für ein exakt definiertes Zeitfenster 30 bis 75 Prozent günstiger als zum normalen Übernachtungstarif angeboten und damit auch bei einer eigentlich 100-prozentigen Auslastung noch zusätzlich Zimmer verkauft.