Mehr als Spiel & Spaß: Berufsschüler der BBA spielten Volleyball für einen guten Zweck

Berlin, 30.09.2016. Die Berufsschule der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin hat im Jahr 2015 das Projekt „Schule mit Verantwortung findet Stadt“ ins Leben gerufen.

Schüler, Lehrer, Ausbilder und Unternehmensvertreter unterstützten im Rahmen des Projektes „Schule mit Verantwortung findet Stadt“ der Berufsschule der BBA am 08. September 2016 gemeinnützige Vereine. Bei einem Urban Volleyballturnier traten sechs Schülermannschaften der BBA gegeneinander an – je höher die Platzierung einer Mannschaft ausfiel, umso mehr Preisgeld erhielt die Organisation, die das jeweilige Team ausgewählt hatte. Mit gemeinnütziger Arbeit setzten sich die Schüler im Vorfeld des Turniers intensiv auseinander, beispielsweise besuchten sie die Vereine am Vormittag des Veranstaltungstages. So wurde den angehenden Immobilienkaufleuten die Relevanz sozialer Organisationen für das Zusammenleben vor Augen geführt.

Ermöglicht wurde das Projekt u. a. durch die Unternehmen, die das Turnier durch Sponsorings und Sportausrüstung unterstützten. In diesem Jahr beteiligten sich folgende Sponsoren an der Veranstaltung: Berlin Recycling GmbH und Berlin Recycling Volleys, HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG, ADO Immobilien Management GmbH, GESOBAU AG, STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, Hilfswerk-Siedlung GmbH, Baugenossenschaft Reinickes Hof eG, 1A Hausverwaltung, Wohnungsgenossenschaft Altglienicke eG, Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG, Königstadt Brack AG, EB IMMOBILIENMANAGEMENT GmbH, Wohnungsbaugenossenschaft Wilhelmsruh eG, Wohnungsbaugenossenschaft "VORWÄRTS" eG, Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ Hennigsdorf eG, Deutsche Wohnen AG, EVM Berlin eG.