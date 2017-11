Mehr als ein Trend: Dakine Shop setzt auf Umweltverpackung & nachhaltige Transportwege

In Zeiten, in denen Rohstoffe knapper werden und Nachhaltigkeit und Fair Trade immer stärker ins Bewusstsein der Verbraucher und Endkunden rücken, legt Dakine Shop großen Wert auf eine grüne Unternehmensphilosophie.

Der Online-Anbieter von Artikeln für Freizeit, Sport, Wellenreiten, Biken, Skaten, Ski und Snowboard setzt auf seinen regionalen Standort und achtet auf kurze Versand- & Transportwege.

Nicht zuletzt, weil Dakine als Hersteller von Actionsport-Equipment eine Kunden-Zielgruppe im Bereich Outdoor-Sport bedient, die sich gerne in der Natur aufhält, legt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1979 großen Wert auf eine verantwortungsvolle Produktion. Bei seinen internationalen Lieferanten achtet Dakine heute mehr denn je auf einen grünen und umweltfreundlichen Produktionsprozess und führt unter anderem seit 2009 eine eigene PET-Kollektion. Jeder Produktions-Schritt unterliegt dabei regelmäßigen Kontrollen.

Da die Marke Dakine durch ihre Schulrucksäcke, Taschen, Koffer und Sport-Equipment in Deutschland kontinuierlich an Beliebtheit und Einfluss gewinnt, setzt sich Dakine Shop auch hierzulande seit Jahren aus Überzeugung für Menschen und Umwelt ein. Zur Optimierung der CO2-Effizienz werden Dakine Shop Bestellungen wann immer möglich in platzsparenden Versandtüten verpackt. Größere Pakete werden in Kartons aus 100% recyceltem Material versendet. Um die Umweltbelastung auch vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels so gering wie möglich zu halten, versendet Dakine Shop alle Bestellungen und Aufträge mit dem Programm DHL GOGREEN des Logistikpartners mit effizienteren Transportstrecken.

Und auch über den Umweltschutz hinaus stehen Nachhaltigkeit und Regionalität bei Dakine Shop im Fokus. Am Standort in Ottobrunn bei München setzt das Unternehmen auf faire Arbeitsbedingungen, die Förderung lokaler Arbeitsplätze, sowie Sponsoring und die Unterstützung sozialer Projekte. Zahlreiche Ausbildungsangebote für Studenten, Azubis und Schülerpraktikanten schaffen eine wichtige Grundlage und ermöglichen jungen Menschen den Einstieg ins Arbeitsleben bei einer coolen, jungen Sportmarke. Talente aus den Bereichen Kitesurf, Windsurf, Wellenreiten, Mountainbike, Skate, Ski und Snowboard werden gezielt gefördert und mit Dakine Produkten unterstützt.

Weiterführende Informationen rund um das Nachhaltigkeitsprogramm des Dakine Shops auch unter: https://www.dakine-shop.de/Umwelt-Nachhaltigkeit