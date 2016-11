MeinCupcake bietet kreatives Backzubehör für Weihnachten von Wilton

Köln, 29.11.2016 – Pünktlich zum Start in die Vorweihnachtszeit sind viele neue Produkte von Wilton im Online-Shop MeinCupcake erhältlich.

Backzubehör für wunderbare Weihnachtsplätzchen und Weihnachtskekse

In zahlreichen Familien in Deutschland gehört die Zubereitung leckerer Plätzchen und Kekse traditionell zu einem gelungenen Weihnachtsfest dazu. Auf MeinCupcake bekommen Backfans unter http://www.meincupcake.de/shop/Wilton/ jetzt viele Produkte von Wilton, die beim Backen von Weihnachtsplätzchen und Weihnachtskeksen helfen. Unbedingt notwendig für die Zubereitung der süßen Leckereien sind natürlich Ausstecher. Im Sortiment von MeinCupcake finden Backfans deshalb eine große Auswahl an weihnachtlichen Ausstechformen von Wilton. Mit den Ausstechern gelingt es, dem Teig für Plätzchen und Kekse im Handumdrehen ein außergewöhnliches Äußeres zu verleihen. So können Backbegeisterte mithilfe der Plätzchenausstecher von Wilton beispielsweise Weihnachtsmänner, Tannenbäume oder Christbaumkugeln aus Teig zaubern. Selbstgebackene Plätzchen sind auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie. Damit die Leckereien aus der heimischen Backstube stilvoll verpackt werden können, bietet Wilton praktische und zugleich großartig anzuschauende Tüten sowie Boxen für selbstgemachte Plätzchen an.

Tolle Produkte für weihnachtliche Torten und Cupcakes

Für Hobbybäcker, die zu Weihnachten besondere Cupcakes oder Muffins kreieren möchten, stellt Wilton ebenfalls viele nützliche Produkte her. So gibt es auf MeinCupcake während der Weihnachtszeit wundervolle Papierbackförmchen für Cupcakes und Muffins von Wilton zu kaufen. Soll es eine Weihnachtstorte oder ein Weihnachtskuchen werden? In diesem Fall haben Backfans die Möglichkeit, zu einer Backform von Wilton zu greifen. Wilton ist in der Welt des kreativen Backens seit vielen Jahren für außergewöhnliche Motivbackformen bekannt. Diese finden sich auch im Weihnachtssortiment der Marke aus den USA wieder. So produziert Wilton Backformen für einen Rentierkopf oder eine Schneeflocke, die selbstverständlich auf MeinCupcake erhältlich sind.

Wilton ist die Traditionsmarke für Backzubehör aus den USA

Viele Backfans auf der ganzen Welt lieben die Produkte von Wilton. Die Geschichte des Unternehmens beginnt 1929. Damals startete der Firmengründer Dewey McKinley Wilton die "Wilton School of Cake Decorating". Er zeigte zunächst Pâtissiers, die in Hotels arbeiteten, die Kunst des Dekorierens von Torten mit gezogenem Zucker. Wilton gilt als Pionier dieser Technik. Im Gegenzug erlernte Wilton von den Pâtissiers das Verzieren von Torten mit Buttercreme und Royal Icing. In den folgenden Jahren entwickelte sich daraus die "Wilton Method of Cake Decorating". Das erste von Wilton hergestellte Produkt kommt 1959 auf den Markt. Es handelt sich um eine Verzierung für Tortenscheiben. Diese ist, natürlich in etwas abgewandelter Form, noch heute im Angebot. Damit sollte der Startschuss für die Entwicklung zu einem der führenden Hersteller von Backzubehör und Backzutaten fallen. Bis heute baut Wilton sein Sortiment kontinuierlich aus.

Über die CAKE MART GmbH

Der Online-Shop MeinCupcake wird von der CAKE MART GmbH betrieben. Der Shop hält für seine Kunden nicht nur eine große Auswahl an Backzubehör von Wilton bereit. Darüber hinaus finden die Besucher des Shops viele Produkte anderer namhafter Marken aus Deutschland und der internationalen Backwelt. Das Sortiment von MeinCupcake umfasst mittlerweile weit über 6.000 Artikel. Seit rund zwei Jahren ist die CAKE MART GmbH zusätzlich zum Online-Shop auch im stationären Handel aktiv. Die Eröffnung des ersten Filialgeschäfts in Köln konnte das Unternehmen Ende des Jahres 2014 feiern. Im Herbst 2015 und im Frühjahr 2016 wurden in den Innenstädten von Duisburg sowie Düsseldorf zwei weitere CAKE MART-Filialen eröffnet.