Meisterschülerin Julia Daukzsa mit 35 imposanten Gemälden - „Junge wilde“ Künstlerin mit Ausstellung in Neuss

Duisburg/Neuss, 9. Mai 2017. Die Düsseldorfer Künstlerin Julia Daukzsa (31) präsentiert sich vom Donnerstag, 11. Mai, Vernissage um 19.00 Uhr, bis zum Sonntag, 14. Mai, mit 35 Bildern in Neuss.

Ermöglicht hat das der Duisburger Verleger, Kunstkenner und –sammler Frank Wohlfarth (67). Für die beeindruckende Inszenierung der großformatigen Ölgemälde und vielschichtigen Collagen – Abstraktionen gepaart mit fantastierten Sujets, die Assoziationen zu David Salle oder Jasper Johns wecken, hat der Unternehmer kurzerhand eine Halle in einem Neusser Gewerbegebiet angemietet.

Nach Abschluss ihres Studiums als Meisterschülerin von Professor Anzinger an der Düsseldorfer Kunstakademie malte sie in Paris, New York, Seoul... Wo sie gleichermaßen ausstellte. Visuelles Charakterzeichen ihrer Werke ist die digitale Ästhetik – entwickelt und ausgeprägt auf der Basis künstlerischen Handwerks.

Jeff Grunthaler charakterisiert ihre Kunst mit „... sie ist gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Verstreuung von Figuren, die in dem einem Wandgemälde ähnlichen Raum gefangen sind, gleichsam wie in Virtualität eingefangene Bilder. Dabei wird dem Betrachter unmerklich ein Level von Unsicherheit aufgezwungen, das ihn dazu nötigt, interaktiv jedes Werk der Künstlerin zu vervollständigen, es gleichermaßen mit zu erschaffen...“

Dauksza verarbeitet mit ihren Bildern und Kompositionen Emotionen, die sie teils über Monate und Jahre antreiben, wie beispielsweise bei den Arbeiten, die nach ihrem Aufenthalt in Südkorea entstanden sind. So verarbeitet sie „die Spannung und Anspannung in der Metropole Seoul mit einer leuchtröhrenartigen Komposition, die als Auge eines Tornados wirkt.“ Die eigenwillige Künstlerin will ansonsten keine ihrer Werke erklären: „Jeder Mensch, egal ob Normalbürger oder Kunstkenner hat das Recht der individuellen Inspiration meiner Arbeiten.“

Entdecker Wohlfarth ist sich seiner Sache sicher, wenn er voller Überzeugung sagt: „Ich habe viele Talente entdeckt und begleitet, aber Julia Daukzsa ist schon jetzt ein glänzender Rohdiamant, von dem die Kunstwelt noch viel erwarten kann.“



Vernissage: Do., 11.05.2017, 19.00 Uhr, öffentlich

Ausstellung: 12.05 - 14.05.2017, täglich 10.00-18.00 Uhr, öffentlich

Location: Im Taubental 30, 41468 Neuss