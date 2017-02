Meltwater sichert sich 60-Millionen-Dollar-Finanzierung der Silicon Valley Bank und von Vector Capital

San Francisco, 20. Februar 2017 – Die Silicon Valley Bank und der private Finanzinvestor Vector Capital unterstützen künftig Meltwater, den führenden Anbieter für Media-Intelligence-Lösungen.

Die Finanzierung soll die strategische Übernahme weiterer Unternehmen und Partner voranbringen.

Auf Grund des starken organischen Wachstums von Meltwater in allen Märkten unterstützen die Silicon Valley Bank und der private Finanzinvestor Vector Capital den führenden Anbieter für Media-Intelligence-Lösungen künftig mit einem Kredit von 60 Millionen US-Dollar beim strategischen Übernahmegeschäft.

Durch die Unterstützung der neuen Kapitalgeber sieht Jorn Lyseggen, Gründer und CEO von Meltwater, neue Möglichkeiten für das weitere Wachstum des Unternehmens.



Weitere Übernahmen dank finanzieller Unterstützung geplant

„Geschäftsübernahmen sind ein integraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie“, so Lyseggen. „Wir gehen von einer großen Anzahl an Fusionen und Übernahmen in den nächsten 24 Monaten in unserer Branche aus, und wir haben mit diesem Kapital die Möglichkeit, eine aktive Rolle in diesen Prozessen spielen zu können.“

Seit 2009 hat Meltwater bereits neun Unternehmen übernommen, darunter auch das Start-up Encore HQ, welches für seine datenbasierten Social Media Alerts bekannt ist. „Vorrangig suchen wir nach Unternehmen, die bereits sehr erfolgreich auf den Gebieten Data Science, Machine Learning und Natural Language Processing sind“, so Meltwater-CEO Lyseggen. „Außerdem evaluieren wir Unternehmen mit einer führenden Position in besonderen Märkten, um unser Produktportfolio zu erweitern.“

Vector Captial erfreut über Investitionsmöglichkeit

„Die Finanzierung durch die Silicon Valley Bank und Vector Capital zeugt von großem Vertrauen in unser Vorhaben und bestätigt uns darin“, fasst Martin Hernandez, Chief Financial Officer bei Meltwater, die neue Entwicklung zusammen. „Wir wollen die weltweite Präsenz von Meltwater weiter auszubauen. Dafür haben wir die besten Partner an unserer Seite und sind uns sicher, dieses Ziel mit der Silicon Valley Bank und Vector Capital zu erreichen.“

„Wir freuen uns sehr, Meltwater zukünftig bei seinem anhaltenden Wachstum und Erfolgen unterstützen zu können“, sagt Alex Slusky, Gründer und Chief Investment Officer (CIO) bei Vector Capital. „Mit großer Begeisterung unterstützen wir Meltwaters Vision, den Markt für ‚Outside Insight‘ zu erschaffen und zu definieren, indem sie geschäftsrelevante Informationen aus der Unmenge an externen Daten aus dem Internet gewinnen und sie in umsetzbare und wertvolle Erkenntnisse für Executives und Vorstände transformieren.“