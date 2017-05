Mess- und Prüftechnik - Lösung für die Qualitätssicherung, universell und flexibel

NEST Electronics GmbH zeigt auf der SENSOR+TEST Messe in Nürnberg die praktische Anwendung ihrer branchenunabhängigen Mess- und Prüftechniklösung Comquass 4.0 für die Qualitätssicherung.

Besucher können sich anhand eines beispielhaften 100% Messplatzes vom Umfang, der Funktionalität und Flexibilität der Lösung überzeugen.Bruckmühl, den 2. Mai 2017:NEST Electronics GmbH demonstriert auf der diesjährigen SENSOR+TEST (30. Mai bis 1. Juni in Nürnberg) die praktische Anwendung ihrer Comquass 4.0 Messtechniklösung für die Qualitätssicherung. Qualitätssicherung in der laufenden Fertigung oder im Prüflabor ist vielfältig, speziell, komplex und muss für die Anforderungen der Industrie 4.0 flexibel sein. Dem Messen und Prüfen kommt hierbei eine zentrale Rolle zu.Auf dem Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ (Halle 1, Stand 430) zeigt NEST Electronics einen robotergestützten 100% Messplatz, wie er zur Qualitätssicherung in der Fertigung oder im Wareneingang eingesetzt werden kann. Interessierten Besuchern wird die Flexibilität der Comquass 4.0 basierten Lösung am Beispiel vorgeführt, vom Erstellen einer Messplatzkonfiguration, dem programmgestützten Anlegen von Auftragsdaten bis hin zur Visualisierung der Messdaten am Messplatz oder über das Web Interface am Tablet PC.

Darüber hinaus können sich Interessenten von der umfangreichen Funktionalität der Lösung überzeugen, die von der integrierten Scan-Lösung für 2D Code (DataMatrix) bis zur Messwertrückführung reicht.