Messe für Auslandsaufenthalte in Karlsruhe

JugendBildungsmesse als Sprungbrett in die Welt - Die Sachen zu packen, sich von Freunden und Familie zu verabschieden und aufzubrechen um ein unbekanntes Land kennenzulernen und für eine Weile dort zu leben – für viele Jugendliche ein großer Traum.

Es gibt viele Programme, die solche Erfahrungen ermöglichen, darunter Programme wie der Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-pair, Freiwilligendienste, Praktika uvm. Doch sobald die Träume in die Realität umgesetzt werden sollen, tauchen eine Menge Fragen auf: Wie lange soll es ins Ausland gehen und wohin? Während oder nach der Schulzeit? Was für ein Programm soll es sein und wie ist es zu finanzieren? Die Antworten werden auf der JugendBildungsmesse JuBi gegeben, die am Samstag, den 12. November 2016, in Karlsruhe in der Europäischen Schule stattfindet. Die Auslands-Info-Börse ist von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.



„Auslandsaufenthalte sind für die jungen Frauen und Männer von unschätzbarem Wert. Zu den neuen Erfahrungen kommen auch Pluspunkte für den Lebenslauf und den künftigen Beruf zusammen. Denn heute sind für viele Unternehmen Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz wichtige Einstellungskriterien“, so Martin Lenz, Bürgermeister der Stadt Karlsruhe und Schirmherr der Messe.

Auf der JuBi können die Besucher persönlich mit Ausstellern und ehemaligen Programmteilnehmern ins Gespräch kommen. Veranstaltet wird die Messe von weltweiser, dem unabhängige Bildungsberatungsdienst und Verlag, der an seinem Infostand individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Auslands-BAföG oder Stipendien bietet. Im Rahmen der JuBi werden zudem zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien ausgeschrieben.



Die JugendBildungsmesse ist eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ und seit vier Jahren regelmäßig zu Gast in Karlsruhe. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrer. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter http://www.weltweiser.de



Kurz und bündig

4. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Karlsruhe am 12. November 2016

Europäische Schule Karlsruhe

Albert-Schweitzer-Str. 1

76139 Karlsruhe, Baden-Württemberg

ÖPNV: Straßenbahn-Linie 4 Richtung Waldstadt bis Endstation

Weiterführende Links:

http://www.weltbuerger-stipendien.de – http://www.handbuchweltentdecker.de – http://www.handbuchfernweh.de

http://www.privatschulen-weltweit.de – http://www.stubenhocker-zeitung.de