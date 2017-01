Messe zu Auslandsaufenthalten in Düsseldorf - Internationaler Austausch Herzenssache des Oberbürgermeisters

Die Stadt Düsseldorf ist für ausländische Privatpersonen und Unternehmen einer der beliebtesten Standorte zum Leben und Investieren in Deutschland.

Auch die weltoffenen Düsseldorfer Bürger tragen zur Internationalität dieser Metropole bei. Für junge, an Auslandsaufenthalten interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Düsseldorfer Raum bietet die 16. JugendBildungsmesse (JuBi) in Düsseldorf am 28. Januar 2017 eine Informationsplattform rund um die verschiedenen Wege ins Ausland.Die JuBi findet von 10 bis 16 Uhr im Luisen-Gymnasium statt, wo Experten von mehr als 40 Organisationen ihre Programmoptionen wie Schüleraustausch, Work & Travel, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit oder Au-Pair vorstellen und persönlich beraten, um für jeden Einzelnen das passende Programm zu finden. Der Eintritt ist frei.Da die Programme nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, können sich die Schüler und Eltern auch rund um das Thema alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands- BAföG oder Stipendien informieren. Am Infostand des Veranstalters, dem Bildungsberatungsdienst weltweiser, erhalten die Besucher zusätzlich individuelle, unabhängige Beratung zu Auslandsaufenthalten.Neben den Verbesserungschancen in einer Fremdsprache wird vor Allem die Persönlichkeitsentwicklung während eines Auslandsaufenthalts geschätzt. So ist ein mehrmonatiger Aufenthalt in einem anderen Land nicht nur von akademischen Nutzen, sondern auch eine persönliche Bereicherung für die jungen Menschen und trägt zum internationalen Kulturaustausch bei.Schirmherr der Veranstaltung ist Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, der in seinem Grußwort zur Veranstaltung die Bedeutung vom internationalen Kulturaustausch betont: „Auslandsaufenthalte während der Schulzeit, des Studiums oder im Rahmen der beruflichen Ausbildung gehören zu den überaus wertvollen Erfahrungen, die möglichst viele junge Menschen machen sollten."Die Erfolgsgeschichte der JugendBildungsmesse spricht für sich: Angefangen mit der ersten Messe im Jahre 2003 ist die JugendBildungsmesse mit ihrer Tour durch mittlerweile 46 Standorte Deutschlands eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“. Bis zu 2.000 Besucher pro Messe nutzen die „JuBi“ als Informationsplattform zu Auslandsaufenthalten. Weitere Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter http://www.weltweiser.de

Kurz und bündig JuBi – Die JugendBildungsmesse in Düsseldorf am 28. Januar 2017 Luisen-Gymnasium Bastionstraße 24 40213 Düsseldorf ÖPNV: Altstadt, U-Bahn 74, 75, 77, 78 bis Heinrich-Heine-Allee Der Eintritt ist frei! 10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!Weiterführende Links: http://www.weltbuerger-stipendien.de