Messtechnik Neth GmbH Messtechnik Neth GmbH

Für allesamt Branchen und Betriebsgrößen besteht seit mehr als 30 Jahren Messtechnik Neth als erfahrener Ansprechpartner in der 3D-Messtechnik.

Wir verwirklichen eine bisher nicht erlangte Präzision in der Umsetzung von Kundenprojekten anhand einer Messgenauigkeit unterhalb 0,4µ durch High-End-Lösungen in der optischen und berührungssensitiven Messtechnik. Für Bereiche, die weiter darunter liegen, ist unser Betrieb zugelassen. Wir liefern exakt, erfahren und rapide. Als Familienbetrieb ist die Messtechnik Neth in ganz Europa einer der führenden 3D Messtechniker.

Messtechnik Neth GmbH

Geschäftsführer: Thomas Neth

Vor der Lichten Heide 18

34369 Hofgeismar, Deutschland

Tel: 4905671766232345

Fax: 4905671508927

E-Mail:

Web: www.messtechnik-neth.de

