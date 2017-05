Meyer Menü - Essen auf Rädern für jeden Anlass

Lassen Sie die Küche kalt - Lassen Sie sich frisch gekochtes Essen liefern

Wir alle kennen das, entweder hat man keine Zeit oder keine Lust zu kochen oder kann schlichtweg nicht mehr jeden Tag für sich alleine oder sogar für mehrere Personen kochen. Mit Meyer Menü treffen Sie die richtige Wahl, wenn es um Essen auf Rädern geht. Sie können täglich zwischen 7 verschiedenen Menüs wählen, darunter ein vegetarisches. Ein Dessert gehört immer zum Menü dazu. Unsere Essen werden täglich frisch für Sie zubereitet und verzichten komplett auf Geschmacksvertärker. Geben Sie ganz einfach am Vortag Ihre Bestellung telefonisch, per Fax, online oder direkt beim Fahrer ab und unsere freundlichen Fahrer liefern Ihnen am nächsten Tag Ihr Essen verzehrfertig ins Haus.

Der Menüservice für Kita und Grundschule – Meyer Menü kocht auch für die Kleinsten

Auch Ihre Einrichtung profitiert von unserer 50-jährigen Erfahrung als Bringdienst. Für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur 4. Klasse bieten wir speziell auf den Geschmack von Kindern zugeschnittene Gerichte. Dabei achten wir auf eine ausgewogene Nährstoffversorgung für eine optimale Entwicklung der Kinder. 2 Menüs stehen zur Auswahl, die wahlweise mit süßem Dessert oder mit Salatbeilage geliefert werden. Große Warmhaltebehälter stellen wir Ihnen hierbei kostenlos zur Verfügung.

Vertrauen Sie auf unseren Catering Menüservice – sehen Sie Ihrer nächsten Feier gelassen entgegen

Ob nun ein runder Geburtstag ins Haus steht oder die Goldene Hochzeit, wir kümmern uns um die Versorgung Ihrer Gäste – vom Essen über Geschirr, Besteck und Mobiliar bis hin zur Dekoration. Auf Wunsch erarbeiten wir mit Ihnen auch das passende Rahmenprogramm mit Musik und Show. Versetzen Sie Ihre Gäste in Staunen mit perfekt aufeinander abgestimmten Details, freundlichem, geschulten Personal und natürlich einem ausgezeichneten Geschmackserlebnis.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.meyer-menue.de/