Michel Montecrossa & Mirakali mit dem ‘Über Alles Hinaus’ Konzert beim Münchner Künstlerkreis Kaleidoskop

Michel Montecrossa und seine Gitarre gemeinsam mit Mirakali (E-Gitarre) präsentieren am 5. Februar 2018 das ‘Über Alles Hinaus’ New-Topical-Song Konzert bei dem Künstlerkreis Kaleidoskop-Abend im Theater-Platz Wirtshaus am Hart GmbH, München, Germany ab 20:00 Uhr mit seinen aktuellen New-Topical-Songs: ‘Über Alles Hinaus’, ‘Die Faust Ballade’, ‘In Deinem Leben Bin Ich Da – In Your Life I Am There’ und ‘Puls Von Europa Lied’.

5. Februar 2018

ab 20:00 Uhr

Künstlerkreis Kaleidoskop-Abend

Theater Platz Wirtshaus am Hart München

Sudetendeutschestraße 40, 80937 München

Einlass: 18 Uhr – Beginn: 20 Uhr

Eintritt: frei

Veranstaltungsinfo:

Tel: 089-850 8555 Background Info:

Michel Montecrossa, der die europäische Friedensstadt Mirapuri in Italien gegründet hat, ist international anerkannter New-Topical-Singer & Songwriter, der sich für Frieden, Weltvereinigung und für den Wandel des Klimawandels einsetzt. Mit dem ’Über Alles Hinaus’ New-Topical-Song Konzert am 5. Februar 2018, ab 20:00 Uhr bei dem Künstlerkreis Kaleidoskop-Abend im Theater Platz Wirtshaus am Hart, München, Veranstaltungsinfo: Tel: 089-850 8555, präsentiert Michel Montecrossa (Akustische Gitarre, Mundharmonika, Gesang) eine Kollektion seiner aktuellsten deutschen und deutsch/englischen New-Topical-Songs live gemeinsam mit Mirakali (E-Gitarre). Michel Montecrossa & Mirakali - ‘Über Alles Hinaus’ Konzert beim Münchner Künstlerkreis Kaleidoskop

[Großes Bild anzeigen] Michel Montecrossa über das ‘Über Alles Hinaus’ New-Topical-Song Konzert:

“Meine New-Topical-Songs sind Erlebnis-Songs über die Freiheit, die durch Kunst und Liebe entsteht.” Weitere Infos:

Michel Montecrossa‘s Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com Der Künstlerkreis Kaleidoskop bei facebook:

http://www.facebook.com/kuenstlerkreiskaleidoskop

Bilddateien:



Michel Montecrossa & Mirakali - ‘Über Alles Hinaus’ Konzert beim Münchner Künstlerkreis Kaleidoskop

26.01.2018 14:49

