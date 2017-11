Michel Montecrossa und Mirakali treten gemeinsam am 11. November 2017 mit dem ‘Deep Cuts On The Edge Of Life – An Der Grenze Zum Leben’ New-Topical-Song, Cyberpoetry & Orgastica-DJ Konzert im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München auf.

Konzertbeginn ist um 21:00 Uhr.Michel Montecrossa (Akustik Gitarre, Gesang, Mundharmonika), Mirakali (Cyberpoetry, Orgastica-DJ, Gesang) und Artis Aldschalis (E-Violine) präsentieren englisch/deutsche New-Topical-Songs, Cyberpoetry und Orgastica-DJ Performances als Reflexionen über die Lage unserer Welt und des Menschen mit New-Topical-Liedern wie ‘Flackernd Lebendige Augen’, ‘Ich Weiß Nicht, Was Auf Mich Wartet’ und ‘Schweigend Die Eiskalte Cola’ von Michel Montecrossa sowie Orgastica-DJ, Peace-Songs und Cyberpoetry Performances von Mirakali wie ‘The World Of Your Love’ (DJ), ‘Squaw’ (Peace-Song) und ‘Zeitversunken’ (Cyberpoetry).

Vor dem Konzert kann man am Veranstaltungsort in der New Art Gallery im Filmaur Multimedia Haus die LOOKING FORWARD Ausstellung mit 184 neuen Michel Montecrossa Gemälden und Zeichnungen sehen.

Michel Montecrossa sagt über das New-Topical-Song, Cyberpoetry & Orgastica-DJ Konzert ‘Deep Cuts On The Edge Of Life – An Der Grenze Zum Leben’:

Michel Montecrossa & Mirakali‘s ‘Deep Cuts On The Edge Of Life – An Der Grenze Zum Leben’ Konzert

“Unser ‘On The Edge Of Life – An Der Grenze Zum Leben’ Konzert präsentiert keine Spotify 30 Sekunden Songs, sondern qualitativ hochwertige ‘Deep Cuts’, also Songs, DJ-Electronica und Lyrics, die euer Handy Display sprengen.”

Veranstaltungsort & Kontakt:

Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting

Ansprechpartnerin: Usha Voss

tel: 089 8508555

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Homepage von Mirakali:

http://www.Mirakali.net