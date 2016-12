Michel Montecrossa mit 'The Power Of Love & Freedom' Weihnachtskonzert am 17.12. im Omnidiet Hotel in Mirapuri

Michel Montecrossa wird gemeinsam mit Mirakali, Diana Antara und seiner Band The Chosen Few am 17. Dezember 2016 mit dem ‘The Power Of Love & Freedom Christmas Concert' in der Omnidiet Music-Hall auftreten (Via Monte Falò 8, 28011 Mirapuri-Coiromonte, Prov.

di Novara, Italien). Das Konzert beginnt um 22:00 und präsentiert akustische und elektronische Top-Songs für die Feier von Mirakali's Geburtstag und Weihnachten. Vor dem Konzert kann man die ENERGY OF ART Kunstausstellung mit neuen Gemälden und Zeichnungen von Michel Montecrossa in der Mirapuri New Art Gallery des Omnidiet Resort and Business Hotels besuchen. Michel Montecrossa sagt über das ‘The Power Of Love & Freedom Christmas Concert’:

“Jedes neue Baby ist ein neuer Schritt des Sieges, den die Kraft der Liebe & Freiheit in der Welt erringt. Das Konzert mit dem Titel ‘The Power Of Love & Freedom Christmas Concert’ ist deshalb eine Willkommensfeier, die mit Gesang und Tanz die Ankunft des Göttlichen Kindes zelebriert.” Wann & Wo:

17. Dezember 2016 Konzertplakat: Michel Montecrossa's ‘The Power Of Love & Freedom Christmas Concert’

[Großes Bild anzeigen]

22:00 - 24:00

im der Omnidiet Music-Hall (Omnidiet Hotel)

Via Monte Falò 8

28011 Mirapuri-Coiromonte (Prov. di Novara)

Italien

Tel +39 0322 999009 22:00 - 24:00im der Omnidiet Music-Hall (Omnidiet Hotel)Via Monte Falò 828011 Mirapuri-Coiromonte (Prov. di Novara)ItalienTel +39 0322 999009

Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com Michel Montecrossa Audio-CDs, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop bestellen und downloaden

http://www.Mirapuri-Shop.de Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa vereint in einer Person den Schriftsteller, Dichter, Maler, Musiker, Filmkünstler und zukunftsweisenden Bewusstseinsforscher. Sein vielfältiges Werk umfasst ethisch wertorientierte Bücher in englischer und deutscher Sprache, ein großes avantgardistisch-malerisches, zeichnerisches und filmschaffendes Werk und ebenso ein modern-klassisches musikalisches Werk, das sowohl Lied- als auch symphonische Instrumentalkompositionen umfasst. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als Philosoph, integraler Cyberkünstler und Bewusstseinsforscher der Gründer von Mirapuri, der europäischen Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Italien und deren Satellit Miravillage in Gauting bei München, Deutschland. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als Philosoph, integraler Cyberkünstler und Bewusstseinsforscher der Gründer von Mirapuri, der europäischen Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Italien und deren Satellit Miravillage in Gauting bei München, Deutschland.

Bilddateien:



Konzertplakat: Michel Montecrossa's ‘The Power Of Love & Freedom Christmas Concert’

[Großes Bild anzeigen]

16.12.2016 15:15

Klick zum Thema: Geburtstag Hotel Konzert

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_830353

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben