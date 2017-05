Michel Montecrossa mit dem 'Lieder Der Liebe & Besinnung Friedenskonzert' live bei Radio Fips am 16. Mai 2017

Michel Montecrossa gemeinsam mit Mirakali und Diana Antara präsentiert live das ‘Lieder Der Liebe Und Besinnung Friedenskonzert’ am 16. Mai 2017 von 21:00 bis 22:00 bei Radio Fips: Freies Radio in Göppingen, Deutschland für die Sendung Radiobühne.

Als Songliste sind zehn New-Topical-Songs aus dem reichhaltigen Repertoire von Michel Montecrossa mit folgenden Titeln vorgesehen: ‘Besinnung’, ‘Borderline’, ‘In The Name Of Life – Im Namen Des Lebens’, ‘Die Schönen Bilder, Die Im Herzen Wohnen – The Beautiful Visions Living In The Heart’, ‘Meine Hände Auf Deinen Brüsten’, ‘Puls Von Europa Lied’, ‘Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe’, ‘Die Sanften Und Die Schönen’, ‘After 100 Days – Nach 100 Tagen’, ‘Weltfrieden’, ‘Angela Must Act Now – Angela Muss Jetzt Handeln!’, ‘Über Deutschland Heute Sprechen’.

Michel Montecrossa sagt über das ‘Lieder Der Liebe Und Besinnung Friedenskonzert’:

“In einer Zeit gesellschaftlicher Polarisierung, Radikalisierung, Verunsicherung und gewalttätiger Herzenskälte bringe ich als Hoffnungsträger und innere Stärkung meine ‘Lieder der Liebe und Besinnung’ gemeinsam mit Mirakali zu einem Publikum, das sich nach Wärme, Menschlichkeit und Friedenskultur sehnt.”

Michel Montecrossa's 'Lieder Der Liebe & Besinnung Friedenskonzert' bei Radio Fips

[Großes Bild anzeigen]

Wann & Wo:

am 16. Mai 2017

von 21:00 – 22:00

live bei Radio Fips:

Freies Radio in Göppingen, Deutschland

RADIOBÜHNE

UKW Frequenz 89,0 MHz

KabelBW auf der Frequenz 99,2

http://www.radiofips.de

Tel. 089-850 8555

Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa ist ein herausragender New-Topical Songwriter des 21. Jahrhunderts, Musiker sowie Komponist, der bereits über 2500 eigene Songs und modern-klassische Symphonien veröffentlicht hat, als Autor verschiedener Werke in den Bereichen fiktionale Literatur, Philosophie und Dichtung in Erscheinung tritt und sowohl als Produzent als auch Regisseur/Schauspieler eine Reihe von futuristischen Cybermovies hervorgebracht hat.

Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als revolutionärer Künstler tätig, dessen fortwährender Fluss von Gemälden und Zeichnungen in permanenten Ausstellungen in Deutschland und Italien gezeigt wird. Als humanitärer Bewusstseinsforscher hat er Mirapuri, die Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Europa (Italien) gegründet, als ein Experiment mit offenem Ende, das der Weiterentwicklung des Menschen dient.