Michel Montecrossa präsentiert ‘Das Love & Freedom New-Topical-Song Konzert’ für Freundschaft und Integration

‘Das Love & Freedom New-Topical-Song Konzert’, eine Stunde live mit Michel Montecrossa und seiner Gitarre, gemeinsam mit Mirakali am 26. November 2016 im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München, Germany.

Michel Montecrossa präsentiert New-Topical-Songs für Freundschaft und Integration von 21:00 bis 22:00 Uhr.

Vor dem Konzert kann man die DEEP BRAIN ART Ausstellung mit 212 neuen Michel Montecrossa Gemälde und Zeichnungen sehen.

Michel Montecrossa sagt über ‘Das Love & Freedom New-Topical-Song Konzert’:

“Lieder über Liebe und Freiheit zu singen, sind mein Herzensanliegen. Sie können Freude, Hoffnung und Trost bringen, die wir alle brauchen. ‘Das Love & Freedom New-Topical-Song Konzert’ spiele ich akustisch gemeinsam mit Mirakali und wir laden alle Freunde der Liebe und Freiheit zu unserem Konzert ein.”

Wann & Wo:

26. November 2016

21:00 – 22:00

im Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting (bei München)

Deutschland

Tel ++49-89-850 8555

Weitere Infos



Michel Montecrossa Homepage

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa Audio-CDs, Downloads, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop

http://www.Mirapuri-Shop.de

Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa vereint in einer Person den Schriftsteller, Dichter, Maler, Musiker, Filmkünstler und zukunftsweisenden Bewusstseinsforscher. Sein vielfältiges Werk umfasst ethisch wertorientierte Bücher in englischer und deutscher Sprache, ein großes avantgardistisch-malerisches, zeichnerisches und filmschaffendes Werk und ebenso ein modern-klassisches musikalisches Werk, das sowohl Lied- als auch symphonische Instrumentalkompositionen umfasst. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als Philosoph, integraler Cyberkünstler und Bewusstseinsforscher der Gründer von Mirapuri, der europäischen Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Italien und deren Satellit Miravillage in Gauting bei München, Deutschland.