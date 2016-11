Michel Montecrossa präsentiert sein Weihnachts-Album 2016 und Video 'My Christmas Of Love & Freedom'

Michel Montecrossa präsentiert mit seinem Weihnachts-Album ‘My Christmas Of Love & Freedom’, das von Mira Sound Germany veröffentlicht wird, 12 neue Lieder für das Weihnachtsfest und singt über die Geburt von Christus als einer Inspiration für eine bessere Zukunft, in der alle Menschen ein Leben in Freiheit führen können, das von der Liebe geschützt wird.

Michel Montecrossa empfindet das Vereintsein von Liebe und Freiheit als das Kern-Erlebnis, das den Ursprung dieser musikalischen Kontemplation bildet, ein Erlebnis, welches er meisterhaft in seinem Eröffnungslied ‘My Christmas Of Love & Freedom’ zum Ausdruck bringt und das sich durch alle weiteren Songs dieses Albums entfaltet.

Michel Montecrossa sagt über ‘My Christmas Of Love & Freedom’:

“Es ist die Vereinigung von Liebe und Freiheit, die das Kern-Erlebnis für die gelebte Feier der Menschlichkeit darstellt, und es ist dieses Kern-Erlebnis, an das wir uns an Weihnachten, als der Geburt von Christus, erinnern. Durch ihn erkennen wir in dem neugeborenen Leben des Göttlichen die ganze Hoffnung auf eine bessere Zukunft, in der alle Menschen in Freiheit ein Leben führen können, das von Liebe geleitet wird.

Das Album ‘My Christmas Of Love & Freedom’ sind 12 neue Weihnachtslieder, die der Erfüllung dieser Hoffnung gewidmet sind.”

Das Weihnachts-Album ‘My Christmas Of Love & Freedom’ wird am 3. Dezember 2016 während dem 'Im Namen des Lebens' Konzert von Michel Montecrossa und Mirakali im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München erhältlich sein und kann darüber hinaus im Mirapuri-Shop bestellt werden.

Songtext

My Christmas Of Love & Freedom

My Christmas of Love & Freedom

to you I will bring.

My Christmas of Love & Freedom

is warm and is sweet.

It shelters your hopes and dreams

in my heart of Truth and Beauty.

It nurses them, protects them,

makes them grow, makes them strong.

My Christmas of Love & Freedom

to you I will bring.

My Christmas of Love & Freedom

makes you young

and makes you sing.

It gives you the youth eternal

living in the child and sage alike.

It is the sweet wonder divine

born as Love & Freedom kind.

My Christmas of Love & Freedom

to you I will bring…

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

CD Trackliste:

My Christmas Of Love & Freedom

Weihnachten Wahr und Wundervoll – Christmas True And Wonderful

My Christmas World

My Christmas Joy

Strong Is My Christmas Dream

In The Light Is The Answer

Talking Christmas Reflections – Über Weihnachtsbesinnung Sprechen

Cyberchristmas

Good Song

A Dream In Her Gaze

We Are The Best

We Who Have Loved

Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa Audio-CDs, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop bestellen und downloaden

http://www.Mirapuri-Shop.de