Michel Montecrossa's Ankündigung seiner ‘Love & Love & Love & Love' Climate Change Concert Tour 2018

Cyberrocker, Electronica-Dance und Topical Singer/Songwriter Michel Montecrossa kündigt mit dem CG & Reality Music Movie die ‘Love & Love & Love & Love' Climate Change Concert Tour 2018 von ihm, Mirakali und deren Band The Chosen Few an. Das Movie ist auf der Michel Montecrossa Homepage sowie bei Vimeo veröffentlicht.

Michel Montecrossa sagt in dem Movie:

"Hi, everybody on earth!!

Herzlich willkommen zu unserer Konzert Tour 2018, die gerade anfängt und jetzt immer weiter geht! Es ist die 'Love & Love & Love & Love' Climate Change Concert Tour! Wir bringen euch alle neuen Songs unseres neuen Formats der Cyberrock, Electronica-Dance, New-Topical und Orgastica-DJ Musik. Gemeinsam mit Mirakali und unserer Band The Chosen Few freue ich mich auf ein Wiedersehen mit euch bei der 'Love & Love & Love & Love' Climate Change Concert Tour 2018!”

Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa gehört zu den bedeutendsten Cyber-Electronica Musikern, Singer/Songwritern und Universalkünstlern des 21. Jahrhunderts. Er lässt durch seine Schaffenskraft einen ununterbrochenen Strom von Cyberrock, Electronica-Dance, New-Topical und Orgastica-DJ Musik entstehen, den er zusätzlich mit seinen Gemälden und Filmproduktionen erweitert. Die Musik und Kunst von Michel Montecrossa sind erfüllt von Freude und Real-Spontanität. Sie setzten sich ein für Menschlichkeit, Erlebnisfähigkeit und Ausdruckskraft, indem sie neue Dimensionen des Verstehens erschließen und positive Action-Anregungen als Antwort auf die Fragen des 21ten Jahrhunderts geben.

Michel Montecrossa's ‘Love & Love & Love & Love' Climate Change Concert Tour 2018

Alle Michel Montecrossa Downloads, CDs, DVDs und Bücher über seine Themen Frieden, Liebe & Bewusstseinswachstum sowie über die von ihm mit Freunden gestaltete, europäische Friedensstadt Mirapuri in Italien und ihren Satelliten Miravillage in Deutschland sind über den Mirapuri-Shop, den iTunes Music Store sowie bei Vimeo und weiteren Online-Anbietern erhältlich. Die Musik und Kunst von Michel Montecrossa kann man außerdem bei seinen aktuellen Konzerten und seinen permanenten Kunstausstellungen in Mirapuri, Italien und Miravillage, Deutschland live erleben.

Alle Infos:

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa Feature Filme, Music-Movies, Trailer und Live-Konzert Releases bei Vimeo:

https://vimeo.com/michelmontecrossa