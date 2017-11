Michel Montecrossa's CD ’Die Schönen Bilder, Die Im Herzen Wohnen’ gewidmet den Opfern von Sutherland Springs

Michel Montecrossa gibt mit seinem New-Topical-Song ’Die Schönen Bilder, Die Im Herzen Wohnen - The Beautiful Visions Living In The Heart’, veröffentlicht von Mira Sound Germany auf Audio-CD, DVD sowie als Download, eine wahre Antwort auf die Frage von Gewalt und Massenmord, wie es in Texas bei der Massen-Erschießung in der Sutherland Springs Kirche geschehen ist.

Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song ’Die Schönen Bilder, Die Im Herzen Wohnen - The Beautiful Visions Living In The Heart’:

“’Die Schönen Bilder, Die Im Herzen Wohnen’ ist ein Song, den ich über die ’vom Himmel geborene Liebe’ geschrieben habe, welche die einzige ist, die uns davor retten kann, dass wir zu Killern und Übeltätern werden. Ich widme dieses Lied allen Opfern der Massen-Erschießung in der Sutherland Springs Kirche in Texas.“

Songtext

DIE SCHÖNEN BILDER, DIE IM HERZEN WOHNEN – THE BEAUTIFUL VISIONS LIVING IN THE HEART

Die schönen Bilder, die im Herzen wohnen,

die Bilder der Liebe himmelgeboren,

kommend von dem Ort ohne Kummer und Sorgen:

Ich zeig sie dir alle für dich und deinen Morgen.

The beautiful visions living in the heart,

the visions of love from heaven born,

coming from the place free of pain and sorrow:

I show them all to you for your tomorrow.

Die Bilder werden zu Gedanken, die leuchten,

Gedanken über uns und was wir werden können.

Wie Sterne sind wir dann hell in der Nacht,

strahlend für alle mit Liebesmacht.

Visions becoming thoughts of light

about us and what we can become.

Like stars are we then bright in the night:

shining for all with loving might.

Durch das Leben eilen wir wie Kinder

und werden für immer Kinder sein:

in der Liebe geeint, auf die Freude vertrauend,

aus der glücklichen Träne das Lachen zaubernd.

Like children we hurry through life

and forever like children will fly:

in love united, trusting in hope,

setting free the happy tear of laughing.

Die schönen Bilder, die im Herzen wohnen,

die Bilder der Liebe himmelgeboren,

kommend von dem Ort ohne Kummer und Sorgen:

Ich zeig sie dir alle für dich und deinen Morgen.

The beautiful visions living in the heart,

the visions of love from heaven born,

coming from the place free of pain and sorrow:

I show them all to you for your tomorrow.

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

