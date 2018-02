‘Free – Frei!’, Michel Montecrossa’s New Topical, Cyberrock & Orgastica-DJ Geburtstagskonzert, das live am 28. Oktober 2017 im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München aufgezeichnet wurde, wird von Mira Sound Germany als Audio-CD, DVD und Download veröffentlicht.

Das Konzert präsentiert 23 erstklassige New-Topical-Songs, Cyberrock und Dance-Electronica Titel von Michel Montecrossa, wie z.B. ‘Free – Frei!’, ‘Sei Erneuernd!’, ‘Love & Love Will Meet In Us’, ‘The Beauty Of Simply Loving You – Die Schönheit Dich Einfach zu Lieben’, ‘Only Love Can Bring Us Peace’, ‘Grateful Love – Dankbare Liebe’, ‘My Christmas Of Love’ und ‘Living On A Planet’ als auch Orgastica-DJ Instrumentalstücke und Gedichte von Mirakali, wie z.B. ‘Dem Sonnenaufgang Entgegen’ und ‘Tender Mystery’.

Michel Montecrossa sagt über sein ‘Free – Frei!’ Geburtstagskonzert:

“Ich lade alle meine Freunde zum New Topical, Cyberrock & Orgastica-DJ Geburtstagskonzert ein, mit dem ich zusammen mit Mirakali und The Chosen Few im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München auftrete. Bei dieser Gelegenheit präsentiere ich auch meine neuen Audio-CD, DVD und Buch-Neuerscheinungen. Seid alle willkommen!”

Trackliste – CD 1:

Free – Frei!

Sei Erneuernd!

Love & Love Will Meet In Us

The Beauty Of Simply Loving You – Die Schönheit Dich Einfach Zu Lieben

Only Love Can Bring Us Peace

Grateful Love – Dankbare Liebe

My Christmas Of Love

Dem Sonnenaufgang Entgegen

Tender Mystery

An Deiner Seite Glücklich – At Your Side Happy

Echo Einer Anderen Welt

Towards Light

Trackliste – CD 2:

Saving Message

I’m So Happy With You

Another World

Küss Mich Noch Einmal

Climate Generation

Heroes Are Great

Changing World

Sehnsucht Der Liebe

Earthbeat & Heaven Feel

Freedomfire Burnin’

Living On A Planet

Mehr Infos

Michel Montecrossa's Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Das Live-Album ist im Mirapuri-Shop erhältlich:

http://www.Mirapuri-Shop.de