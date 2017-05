Michel Montecrossa's ‘Freude und Liebe Tanz Concert in Gauting' begleitet Eröffnung seiner Kunstausstellung

Das ‘Joy & Love Dance - Freude und Liebe Tanz Cyberrock, New-Topical & Cyberdance Concert in Gauting’ am 20. Mai 2017 bringt topaktuelle New-Topical-Songs, feurigen CyberRock und futuristische Cyberdance Stücke von Michel Montecrossa, Mirakali, Diana Antara und seiner Band The Chosen Few auf die Bühne des Michel Montecrossa Rock Vision Diners in Gauting bei München.

Konzertbeginn ist um 22:00 Uhr. Vor dem Konzert kann man Michel Montecrossa's beeindruckende ‘LOOKING FORWARD’ Kunstausstellung seiner neuesten Gemälde und Zeichnungen besuchen, die ebenfalls am 20. Mai 2017 um 19:00 Uhr am Veranstaltungsort in der New Art Gallery im Filmaur Multimedia Haus eröffnet wird. Michel Montecrossa's ‘LOOKING FORWARD’ Kunstausstellung kann täglich von 15:00 – 19:00 Uhr besucht werden. Michel Montecrossa sagt über sein ‘Joy & Love Dance - Freude und Liebe Tanz Cyberrock, New-Topical & Cyberdance Concert in Gauting’:

“Die Zeiten sind oft verrückt, aber die gute Laune des ‘Freude und Liebe Tanz’ rückt alles wieder an den richtigen Platz und lässt einen wieder zu sich kommen.“ Veranstaltungsort & Kontakt:

Michel Montecrossa Rock Vision Diner & Konzertplakat: Michel Montecrossa's 'Joy & Love Dance Konzert in Gauting'

New Art Gallery im Filmaur Multimedia Haus

Danziger Str. 1

82131 Gauting

Ansprechpartnerin: Usha Voss

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com Michel Montecrossa Rock Vision Diner in Gauting bei München:

http://michelrockvision.com Über Michel Montecrossa

Michel Montecrossa ist ein herausragender New-Topical Songwriter des 21. Jahrhunderts, Musiker sowie Komponist, der bereits über 2500 eigene Songs und modern-klassische Symphonien veröffentlicht hat, als Autor verschiedener Werke in den Bereichen fiktionale Literatur, Philosophie und Dichtung in Erscheinung tritt und sowohl als Produzent als auch Regisseur/Schauspieler eine Reihe von futuristischen Cybermovies hervorgebracht hat. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als revolutionärer Künstler tätig, dessen fortwährender Fluss von Gemälden und Zeichnungen in permanenten Ausstellungen in Deutschland und Italien gezeigt wird. Als humanitärer Bewusstseinsforscher hat er Mirapuri, die Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Europa (Italien) gegründet, als ein Experiment mit offenem Ende, das der Weiterentwicklung des Menschen dient. Als humanitärer Bewusstseinsforscher hat er Mirapuri, die Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Europa (Italien) gegründet, als ein Experiment mit offenem Ende, das der Weiterentwicklung des Menschen dient.

18.05.2017 12:49

