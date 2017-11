Michel Montecrossa's Live-Konzert und Interview bei Radio Fips in Göppingen erhältlich auf CD & DVD

Die Michel Montecrossa ‘Lieder Der Liebe Und Besinnung Friedenskonzert’, veröffentlicht von Mira Sound Germany auf Audio-CD und als Download, präsentiert 11 seiner New-Topical-Songs und das Interview mit Oliver Schwarz aus dem Radiokonzert bei Radio Fips, Göppingen, Deutschland vom 16. Mai 2017 mit Liedern der Liebe und Besinnung, die für sich selbst sprechen.

CD von Michel Montecrossa's Lieder Der Liebe Und Besinnung Friedenskonzert’ bei Radio Fips

Michel Montecrossa (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), ist einer der bedeutendsten und authentischsten deutsch-englisch sprachigen Singer/Songwriter des 21. Jahrhunderts, er wird begleitet von Mirakali (E-Gitarre). Michel Montecrossa schreibt, komponiert und präsentiert in einmaliger Hochgeschwindigkeits-Schaffensrate, die direkt vom Puls der Zeit angetrieben wird. Michel Montecrossa’s New-Topical-Songs sind erfüllt von Zielsicherheit und hautnaher Real-Spontanität. Sie singen von der Befreiung der menschlichen Lebensfähigkeit und Ausdruckskraft und von großartigen neuen Dimensionen des Verstehens. Michel Montecrossa’s New-Topical-Songs sind effektive und positive Action-Antworten. Auf der Audio-CD hört man alle 11 Songs des Radiokonzerts, einschließlich dem Interview mit Oliver Schwarz von Radio Fips. Highlights des Radiokonzerts sind New-Topical Burners wie ‘Besinnung’, ‘Meine Hände Auf Deinen Brüsten’, ‘Puls Von Europa Lied’ und ‘Über Deutschland Heute Sprechen’ und noch viel mehr.

Michel Montecrossa sagt über das ‘Lieder Der Liebe Und Besinnung Friedenskonzert’:

“In einer Zeit gesellschaftlicher Polarisierung, Radikalisierung, Verunsicherung und gewalttätiger Herzenskälte bringe ich als Hoffnungsträger und innere Stärkung meine ‘Lieder der Liebe und Besinnung’ gemeinsam mit Mirakali zu einem Publikum, das sich nach Wärme, Menschlichkeit und Friedenskultur sehnt.”

CD Trackliste

Besinnung

Interview #1

Borderline

In The Name Of Life – Im Namen Des Lebens

Die Schönen Bilder, Die Im Herzen Wohnen – The Beautiful Visions Living In The Heart

Interview #2

Meine Hände Auf Deinen Brüsten

Puls Von Europa Lied

Das Leben Singt Mit Freude Und Liebe

Interview #3

Die Sanften Und Die Schönen

After 100 Days – Nach 100 Tagen

Weltfrieden

Interview #4

Über Deutschland Heute Sprechen

