Michel Montecrossa‘s Song ‘Talking America First Is A Good Idea’ reagiert auf Rede von Donald Trump in Davos

Michel Montecrossa's New-Topical-Song ‘Talking America First Is A Good Idea’, veröffentlicht von Mira Sound Germany auf CD, DVD sowie als Download, bezieht sich auf die Rede von Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

In diesem Lied gibt Michel Montecrossa seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten und ihr Präsident Donald Trump sich der Bedeutung bewusst werden, welche die USA für die Zukunft der Welt hat. So wie Michel Montecrossa es sieht, ist die Bestimmung der USA im Gefüge der Welt nicht im Amerikanismus zu finden, sondern besteht darin, eine führende Nation bei dem Aufbau der Vereinigten Staaten des Planeten Erde zu sein, die ein freier Zusammenschluss aller Nationen der Welt wäre, dazu imstande einer komplexen Einheit, die sich auf Verschiedenartigkeit und Selbstbestimmung gründet, Ausdruck zu geben. Michel Montecrossa's Standpunkt ist, dass die Menschen in den USA und ihr Präsident Donald Trump dazu aufgefordert sind die Verwirklichung dieser edlen Vision anzugehen, sich der historischen Rolle der USA bewusst zu sein und ihr Bestmögliches zu tun, damit die USA dieser Rolle gerecht wird.Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song ‘Talking America First Is A Good Idea’:“Zu der Zeit, als ich meinen New-Topical-Song ‘Talking America First Is A Good Idea’ schrieb, wurde Donald Trump der Präsident der USA. Mit dieser Wahl liegt es an den Menschen in den USA und ihrem Präsidenten Donald Trump dem Slogan 'America First' (übersetzt: 'Amerika Zuerst') seine wahre Bedeutung zu geben. Die wahre Bedeutung wäre die Sorge um 'America First' als den ersten Schritt auf dem Weg zur Weltvereinigung zu erkennen und als historischen Moment der Besinnung auf Menschlichkeit und des Verstehens, dass die Welt Frieden, sowie miteinander Teilen und Geben braucht. 'America First' ist eine gute Idee, wenn sie bedeutet, die eigenen Kräfte dahingehend zu sammeln, dass die USA weiterentwickelt wird zu einer umsichtigen und mitfühlenden Nation der Weisheit und Freude, die fähig ist, an einem besseren Morgen der Liebe, des Friedens und der Freiheit für die ganze Welt zu arbeiten. Ich hoffe, dass die Zukunft der USA nicht die Zukunft des Amerikanismus ist, sondern eine Zukunft der Sicherheit, des Wohlstands und Friedens für alle Nationen, eine Zukunft, die verantwortungsvoll von den USA als mächtigster Nation der gegenwärtigen Welt beschützt wird. Anlässlich der Rede von Donald Trump beim jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos bezieht mein Song erneut Position mit seinem hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft der USA und der Welt im Allgemeinen.”

Songtext

Talking America First Is A Good Idea

“America First!” is a good idea / if it’s the first step to World Unity, / the Unity of the Americas, / of Europe and Eurasia / and the first step of building / the United States of Planet Earth.

“America First!” is a good idea / if it’s a moment of reflection on humanity, / on the world’s need for peace, / sharing and giving / and looking forward to / the United States of Planet Earth, you know.

“America First!” is a good idea / if it means a country of warmth and generosity, / of safety, prosperity and peace / as the first step of building / the United States of Planet Earth.“America First!” is a good idea / if it don’t mean violence, / if it don’t mean hatred and oppression / but a better tomorrow / of love, peace and freedom for all the world.“America First!” is a good idea / if it means a country of wisdom and joy, / a country that’s considerate and compassionate / and on the way to building / the United States of Planet Earth.“America First!” is a good idea / if it’s a moment of reflection on humanity, / on the world’s need for peace, / sharing and giving / and bringing nearer / the United States of Planet Earth, you know.Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

