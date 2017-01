Michel Montecrossa's neue CD ‘Talking Let’s Help The President Of The U.S.A.‘ über die Trump Präsidentschaft

‘Talking Let’s Help The President Of The U.S.A.‘, veröffentlicht von Mira Sound Germany als Audio Single, DVD sowie als Download, ist Michel Montecrossa’s New-Topical-Song über die Trump Präsidentschaft und die Tatsache, dass Liebe, Gutwille und Zusammenarbeit den Weg zur Weltvereinigung ebnen.

Es ist ein Song über die Tatsache, dass die Größe einer Nation sich messen lässt an ihrer Bereitschaft für die Weltvereinigung einzustehen und sich in diese Richtung zu bewegen. Es ist ein Song über die Tatsache, dass alle Nationen sich durch diese von der Liebe ausgehende Bewegung gegenseitig helfen können und dass wenn man dabei mithilft, dass der Präsident der USA das versteht, dies bedeuten würde, dabei mitzuhelfen, dass die USA wieder zu Größe gelangt.Um es mit den Worten von Madonna auszudrücken: “Das Gute hat nicht die Wahlen gewonnen, aber das Gute wird am Ende siegen.”

Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song ‘Talking Let’s Help The President Of The U.S.A.’:

“Amerika wieder zu Größe zu verhelfen ist okay, wenn das einen Schritt in Richtung der Weltvereinigung bedeutet.”

Talking Let’s Help The President Of The U.S.A. (Apropos Trump Presidency)

Michel Montecrossa's CD ‘Talking Let’s Help The President Of The U.S.A.‘

Let’s help the President of the U.S.A.

to make America great again.

Let’s help the People, let’s help the People,

let’s help the People of America!

Let’s help the People, let’s help the People

and tell them: “We are your best friends!”

Let’s help the President of the U.S.A.

to make America great again.

I’m a European artist-singer.

My passport is German and I say:

“Germany First!” That’s what I say.

Germany is good, it will help you

on your way.

German cars are top in the world.

We build them for you in the great U.S.A.

We build them in China and Mexico too.

We build them in countries all over the globe.

We give American People work and money.

The ancestor of your President is a German, you know.

Sure, we are partners, our nations are great.

Sure, we make the world a better place.

Our blood is as red as is the blood of you.

We are proud to stand for Humanity with you

and thus ‘Germany First’ will help the U.S.A. People

to make America great again.

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

