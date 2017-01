Der New-Topical-Song ‘Singin’ For The Young – Für Die Jugend Singen’, von Mira Sound Germany als Audio Single, DVD sowie Download veröffentlicht, ist Michel Montecrossa's Jugend Song 2017. Michel Montecrossa's zweisprachiger Englisch/Deutscher New-Topical-Song ‘Singin’ For The Young – Für Die Jugend Singen’ ist der Aufweck-Song zum Jung sein, der Position bezieht für die Jugend, welche die Kraft ist, die wirklich kann.

Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song ‘Singin’ For The Young – Für Die Jugend Singen’:

“Mein New-Topical-Song ‘Singin’ For The Young – Für Die Jugend Singen’ ist mein Jugend Song 2017 und bringt gutgelaunt ins Gedächtnis, dass man immer jung bleibt, indem man sich immer weiter entwickelt.”

Songtext

Singin’ For The Young – Für Die Jugend Singen

We are young and we know what we do.

We are the young, are the power, of course!

We are the power that can really do.

We are the young, are the wonderful.

Wir sind die Jugend und wissen, was wir tun.

Wir sind die Jugend, sind die Kraft, na klar!

Wir sind die Kraft, die wirklich kann.

Wir sind die Jugend, sind die Wunderbaren.

School and youth and rebellion –

we aren’t perfect but are sweet.

For discouraged souls we sing from the heart so deep.

Michel Montecrossa's Jugend Song 2017 ‘Singin’ For The Young – Für Die Jugend Singen’

We are the others, we are we!

Schule und Jugend und Rebellion –

wir sind nicht vollkommen, aber süß.

Für mutlose Seelen singen wir aus dem Herzen tief.

Wir sind die anderen, wir sind wir!

Get the demons out of the system.

Club 27 ain’t good for you.

Be the good ones and the good lovers too.

I’m the good friend

that knows what we really want to do.

Verjagt die Dämonen aus dem System.

Klub 27 tut euch nicht gut.

Seid die Guten und die gut Liebenden dazu.

Ich bin der gute Freund,

der weiß, was wir wirklich gerne tun.

We are young and we know what we do.

We are the young, are the power, of course!

We are the power that can really do.

We are the young, are the wonderful.

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany



Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa Audio-CDs, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop bestellen und downloaden