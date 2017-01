Michel Montecrossa widmet USA Präsident Song 'New President #T' der Trump Amtseinweihung und Präsidentschaft

Der New-Topical-Song ‘New President #T‘, veröffentlicht von Mira Sound Germany als Audio-CD, DVD sowie als Download, ist Michel Montecrossa's USA Präsident Song bezüglich der Trump Amtseinweihung und Präsidentschaft.

Es ist ein Song, der jenseits von Enge die größere Bedeutung der U.S.A. Präsidentschaft in den Mittelpunkt stellt.

Michel Montecrossa sagt über seinen New-Topical-Song 'New President #T':

“Der Präsident der U.S.A. muss eine Person sein, die sich der wahren Bestimmung der U.S.A. bewusst ist, die darin besteht als richtungsweisende Nation das menschliche Geeintsein herbeizuführen. Der Präsident der U.S.A. muss von dem Wunsch geleitet werden, dieses höchste und edelste Ideal der Menschheit in die Tat umzusetzen und zum Wohle aller die Führungsrolle bei dem Aufbau der Vereinigten Staaten des Planeten Erde einzunehmen. Dann ist der Weg offen, dass die Erde zu einem Platz von dauerhaftem Frieden, Fortschritt und Glücklichsein werden kann.“

Songtext

New President #T

New President, new power.

New action, new intentions.

And I hope for sure:

new also the direction.

New President in our country.

New President in another country.

New President in any country.

New President – who is that?

One President there is

almost no one knows,

looking after all the things

human and more.

New President, wherever you are.

New President, whoever you are:

take the lead. Show the way

of the one I mentioned.

Don’t be another fool

believing himself to be someone

without really knowing the one:

Don’t be such a fool.

Don’t be another President

but be the true one

telling truth, bringing peace,

working for World Union on this Earth.

New President, new power.

New action, new intentions.

And I hope for sure:

new also the direction.

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

