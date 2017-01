Microdrones® gewinnt EU Drone Award als bester Hersteller

Pressemitteilung von:



Microdrones

Microdrones

Mirjam Braas

Gutenbergstr. 86

57078 Siegen

0271-33003818





Über Microdrones 2005 in Deutschland gegründet, entwickelt Microdrones den weltweit ersten kommerziellen Quadcopter und führt heute noch die Industrie mit ihren professionellen UAV Lösungen an. In Kombination mit robusten...

mehr »