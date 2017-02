Midland H180: Neue Action Kamera mit 180 Grad Weitwinkelobjektiv

Alan Electronics stellt neues Modell für fantastische Panorama-Aufnahmen vor Dreieich / Lütjensee, im Februar 2017 – Mit der neuen Action Kamera Midland H180 gelingen Bilder und Videos von jeder spannenden Tour besonders gut.

Das neueste Modell bietet mit dem hochwertigen Weitwinkelobjektiv einen Aufnahmewinkel von 180 Grad. Die Aufnahmen zeigen damit noch mehr Panorama und landschaftliche Details von jeder Fahrt als andere Full HD Action Cams. Nach jedem Urlaub und jeder Tour sind somit spektakuläre Panorama-Videos zuhause am Bildschirm erneut erlebbar. Komfort bietet die WiFi-Bedienung des Modells via Smartphone. Weitere Einstellungen sind auch direkt am LC-Display der Kamera möglich. Bei der Action Kamera Midland H180 wird zudem eine hilfreiche Fernbedienung für das Handgelenk mitgeliefert. Mit dieser werden beispielsweise Start und Ende jeder Aufnahme bequem erledigt. Umfangreiches Zubehör wie das wasserdichte Kunststoffgehäuse und verschiedene Klebe- und Saugnapf-Halterungen sind im Lieferumfang enthalten. Dank Stativgewinde an der Kamera kann das neue Modell auch mit anderen Halterungen am Lenker, Helm oder Motorrad-Chassis sicher befestigt werden.

Actiongeladene Momente werden mit der neuen Action Kamera in einem besonders weiten Aufnahmewinkel festgehalten, nachhaltiger Eindruck und wiedererlebbare Erinnerungen inklusive. Dank der unterschiedlichsten Video- und Foto-Einstellungen sowie Befestigungsmöglichkeiten eignet sich die Midland H180 für diverse Einsätze bei Freizeitunternehmungen, Sport- und Outdoor-Ausflügen sowie Motorradtouren.

Klein, leicht und immer dabei

Die Midland H180 ist intuitiv in der Handhabung und verfügt über ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Alle Einstellungen zu Funktionen wie Fotoserien, Zeitraffer, Videoschleife oder Selbstauslöser und Slow Motion Video lassen sich am hochaufgelösten LC-Display übersichtlich bedienen. Über die WiFi-Schnittstelle wird eine Verbindung zur passenden App auf dem Smartphone oder Tablet hergestellt, um weitere Einstellungen wie die richtige Ausrichtung der Kamera vorzunehmen. Die Midland H180 hat einen 8 Megapixel-Sensor und ermöglicht Full HD Videos bei 1080p und 30 Bildern in der Sekunde. Optimierte Bildstabilisatoren sorgen zusätzlich für eine besonders hohe Filmqualität. Zum Schutz der Kamera, sowie für Aufnahmen im Regen oder Wasser, ist im Lieferumfang ein wasserdichtes Kunststoffgehäuse mit einer Dichtigkeit bis 30 Meter enthalten. Mit den geringen Abmessungen von 51 x 42 x 35 mm und einem Gewicht von nur 84 Gramm, inklusive Batterie, ist die kleine 180 Grad Full HD Action Kamera ein perfekter Begleiter bei jeder Fahrt und bei jedem Ausflug.

Preis und Verfügbarkeit

Die Action Kamera Midland H180 ist zu einem UVP von 149,00 Euro ab sofort im Fachhandel erhältlich.