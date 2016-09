Miebach-Studie 2016: Logistikperformance als Treiber der Unternehmensperformance in der Chemieindustrie

Frankfurt am Main, 29. September 2016. Die Chemieindustrie fristete viele Jahre einen logistischen Dornröschenschlaf.

Zwar spielten Logistikkosten für viele Chemieunternehmen eine signifikante Rolle, allerdings wurden diese vielfach nur begrenzt als Optimierungsfeld verstanden. Folgt man den Ergebnissen der Chemielogistik-Studie 2016 von Miebach Consulting, so hat sich dieses Bild grundlegend gewandelt. Zunehmender Wettbewerbsdruck, erhöhte Preissensibilität der Kunden, Verschiebung von Beschaffungs- und Absatzmärkten, zunehmende Safety- und Security-Regularien stellen weiterhin auch die Logistik der Chemieunternehmen vor neue Herausforderungen. Logistikkosten und -services rücken in den Fokus der Chemieunternehmen, die es zu managen gilt. Darüber hinaus weisen die Studienergebnisse daraufhin, dass die Logistik- Performance einen Einfluss auf die Unternehmens-Performance hat.

„Auffällig ist, dass insbesondere der demographische Wandel als einer der zukünftigen Treiber des Handelns auch in der Chemielogistik angesehen wird. Wenn auch in der Vergangenheit noch recht stiefmütterlich behandelt, so stellt dieser Aspekt denjenigen Treiber mit der größten Bedeutungszunahme dar. Jedoch planen lediglich 10 % der teilnehmenden Unternehmen Projekte, die sich mit der Thematik beschäftigen. Hier gibt es erheblichen Handlungsbedarf!“ – so Dr. Klaus-Peter Jung über die Studie.

Logistikperformance als Treiber der Unternehmensperformance in der Chemieindustrie

[Großes Bild anzeigen]

Der vollständige Studienbericht kann bei Ralf Hoffmann (hoffmann@miebach.com) angefordert werden.

Über Miebach Consulting

Neben dem Kerngeschäft der Planung und Realisierung von Logistikzentren und Netzwerkstrukturen bietet Miebach Consulting ein breites Spektrum von Kompetenzen und Dienstleistungen an – von der Supply-Chain-Strategie bis zum Anlaufmanagement. Die Miebach Supply Chain Engineers sind weltweit in 20 Büros auf vier Kontinenten für ihre globalen wie lokalen Kunden vor Ort. Mit insgesamt 320 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 42 Mio. Euro (2015) gehört das vor über 40 Jahren von Dr.

Joachim Miebach gegründete Unternehmen zu den international führenden Beratungen für Logistik und Supply Chain Design.