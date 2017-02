Mietrecht: Wohnungsbesichtigung muss dem Vermieter ermöglicht werden

Wenn Mieter oder Vermieter Ihren Mietvertrag aufkündigen, hat der Vermieter meist den Wunsch, die Wohnung nahtlos weiterzuvermieten – das geht aber in der Regel nur, wenn die neuen Mieter die Wohnung auch zuvor besichtigen können.

Dabei spielt die Art der Kündigung keine Rolle.

Mieter sind laut Gesetz verpflichtet, solche Besichtigungstermine zuzulassen – selbst wenn diese nicht explizit im Mietvertrag festgeschrieben ist. Allerdings müssen sich auch Vermieter und die neuen Interessenten an gewisse Spielregeln halten. So muss der Vermieter beispielsweise ein berechtigtes Interesse vorweisen können. Dies ist aber mit dem Argument der Weitervermietung gegeben. Natürlich muss der Vermieter die Interessenten auch zur Besichtigung mitbringen und kann das Argument nicht einfach als Vorwand nehmen, selbst einen Blick in die Wohnung zu werfen. Um diesen Schritt gehen zu können, muss die Kündigung schon vorliegen. Eine Absichtserklärung reicht hingegen nicht aus.

Was der Vermieter darf – und was nicht

Besichtigungen nach der Kündigung müssen zunächst mit dem Mieter abgesprochen und vereinbart werden. Der Mieter darf nicht „über die Maßen“ beansprucht und belastet werden. Eine Begehung ist also in Ordnung, will der neue Mieter allerdings die Bausubstanz prüfen oder erste Änderungen vornehmen, ist das nicht zulässig. Die vereinbarten Termine müssen zeitlich zumutbar sein, weiterhin kann der Mieter auch Termine ablehnen, wenn die Anzahl der vereinbarten Termine zu groß wird.

Die Pflichten des Mieters

Grundsätzlich hat auch der Mieter Mitwirkungspflichten: So muss er beispielsweise eine Besichtigung bei Tageslicht möglich machen, das kann zum Beispiel auch am Wochenende sein.

Der Mieter darf die Vermittlung der Wohnung nicht grundlos erschweren. Um die Belastung gering zu halten, können sich Mieter und Vermieter auch darauf einigen, einen Besichtigungstermin für mehrere Interessenten anzubieten, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.