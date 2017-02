Mikavaa stellt neues Virtual-Reality-Spiel “Glubsch” vor

Der Leipziger Virtual-Reality-Entwickler Mikavaa kündigt die Veröffentlichung seines neuen VR-Actionspiels mit dem ungewöhnlichen Namen “Glubsch” an - eine Art Ego-Shooter, in dem sich die Spieler gegen Angriffswellen bösartiger Mikroben in einer bedrohlichen und unheimlichen Höhlenlandschaft zu Wehr setzen müssen.

Das Besondere an Glubsch ist, dass das Spiel ohne externe Controller zu bedienen ist. Stattdessen werden dem Spieler durch den geschickten und unkonventionellen Einsatz der Smartphone-Sensoren große Bewegungs- und Interaktionsfreiräume ermöglicht: Man kämpft mit seiner Stimme, weicht gegnerischen Angriffen durch Körperbewegung aus und bewegt sich mithilfe einer außergewöhnlichen Blicksteuerung durch das Spiel. “Wir wollten ein Spiel entwickeln, das die Grenzen von virtueller Realität auf mobilen Smartphones ausreizt und gleichzeitig nach dem alten Prinzip funktioniert: Einfach zu lernen, schwierig zu meistern.” erklärt Kay Siegert, Mitbegründer von Mikavaa und Leiter der Entwicklung. “Eine der größten Herausforderungen war es, Wege zu finden, die technischen Einschränkungen von Smartphones wie zum Beispiel das fehlende Head-Tracking zu überwinden und auszugleichen. Das ist uns mit der einzigartigen und intuitiven Spielsteuerung gelungen. Es macht den Spieler zum Controller.” Glubsch - Splashscreen

[Großes Bild anzeigen] Diese erste Version von Glubsch wird einen Single-Player-Überlebensmodus in einer virtuellen Welt beinhalten. Weitere Welten und ein Echtzeit-Multiplayer-Modus sind bereits in Entwicklung und folgen demnächst. Die Cardboard-Version von Glubsch wird im April 2017 im Google Play Store kostenlos erhältlich sein. Versionen für weitere Plattformen wie Gear VR und Google Daydream werden unmittelbar folgen. Weitere Informationen wie Social-Media-Links, Bilder und Videos des Spiels sowie ein Anmeldeformular für interessierte Betatester sind unter http://www.glubsch.com zu finden.

